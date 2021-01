Cécilia (Mamans & Célèbres) : Photos de sa sublime petite soeur Alicia qui va se marier

Le 11 janvier 2021, Cécilia Siharaj (32 ans) a annoncé une mauvaise nouvelle. Quatre jours après avoir officialisé son couple avec un tatoueur, elle a révélé qu'elle était de nouveau célibataire. Mais une bonne nouvelle est venue consoler la candidate de Koh-Lanta 2016, en Thaïlande.

Cécilia, que l'on peut suivre dans Mamans & Célèbres a dévoilé que sa petite soeur Alicia (29 ans) venait de se fiancer avec Simone, l'homme qui partage sa vie. En plus d'avoir fait part de sa joie, la maman de Sway (1 an) a tagué sa soeur dans sa vidéo, l'occasion de découvrir son compte Instagram.

En s'y rendant, on peut voir qu'Alicia réside en Australie et qu'elle a un grand air de ressemblance avec sa soeur. Très active sur le réseau social, la future mariée se plaît à dévoiler ses tatouages au niveau du bras ou de la cuisse. Elle dévoile souvent ses courbes de rêve en bikini, à la plage, ou en tenue qui met son corps en valeur. On peut observer qu'elle aime la nature et les animaux. Sur l'un de ses clichés, on peut la voir nager au milieu des dauphins ou en compagnie d'un castor.

Alicia est également fan de musique et aime se rendre à des festivals dès que cela est possible. En description, elle précise qu'elle aime faire du shopping aussi, voyager et la nourriture. Bien entendu, la soeur de Cécilia ne manque pas de partager de nombreuses photos en compagnie de Simone. On ne sait pas depuis combien de temps le couple est ensemble, mais en 2016, il apparaissait sur sa première photo Instagram