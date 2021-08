Céline Dion en deuil : "Merci de nous avoir fait rêver..."

C'est le coeur lourd que Céline Dion a salué la mémoire de Rock Demers, dont le décès a été annoncé le 17 août par sa famille. Le producteur de films, qui a fait l'essentiel de sa carrière avec des projets pour enfants, avait notamment produit La Guerre des tuques. Un film d'animation qui avait connu une nouvelle sortie en 3D et sur lequel la chanteuse avait participé à la bande-originale.

Sur son compte Twitter, Céline Dion écrit : "Cher Rock, merci de nous avoir fait rêver et d'avoir partagé ton imaginaire et ton immense talent avec nous. J'offre mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Rock Demers ainsi qu'à tous ceux et celles qu'il aura su toucher à travers son oeuvre. - Céline xx..." En 2015, la chanteuse - qui reviendra sur scène à Las Vegas en novembre prochain - avait enregistré le titre L'Hymne en duo avec Fred Pellerin pour La Guerre des tuques 3D, remake du film d'animation du même nom sorti en 1984. C'était Rock Demers, avec sa société Les Productions La Fête, qui était alors derrière le projet initial.

Céline Dion, comme tant de Québécois, connaît l'oeuvre de Rock Demers via ses enfants. "J'ai découvert La Guerre des tuques grâce à mon fils René-Charles. (...) La Guerre des tuques, ça a tellement marqué des générations. Non seulement la mienne, mais là il y a eu les jumeaux [Nelson et Eddy, NDLR] et on a introduit à nouveau La Guerre des tuques il y a à peu près six-huit mois. Mes enfants ont adoré ça et je trouvais le film extraordinaire (...) Sincèrement c'est un grand honneur et je peux faire partie de ça, c'est mon plaisir et mon bonheur", disait la star dans une vidéo promo à l'époque.