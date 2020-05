Céline Dion, heureuse, partage (enfin) une très bonne nouvelle !

Ce devait être une année faste pour Céline Dion, mais 2020 aura finalement été décevante. La chanteuse a été contrainte de mettre sur pause sa tournée mondiale Courage World Tour - chamboulée dès les débuts pour cause de maladie - en raison du coronavirus. Son disque Courage n'a pas aussi bien fonctionné que prévu et elle a attisé la colère de ses fans en "participant" à un show caritatif canadien. Alors, quand une bonne nouvelle tombe, cela remet inévitablement du baume au coeur de la star.

Sur son compte Twitter, Céline Dion a partagé sa joie auprès de ses milliers de fans à l'annonce, le mardi 19 mai 2020, de l'obtention de deux People's Voice Webby Awards lors de la 24e édition de l'événement. Des prix qui récompensent "le meilleur sur internet" dans diverses catégories : podcasts, sites, vidéos... La diva québécoise de 52 ans a été récompensée pour sa stratégie sur Instagram et Spotify autour de la révélation de la tracklist de son disque Courage (paru en novembre 2019 et écoulé à un peu plus de 600 000 exemplaires dans le monde), ainsi que pour sa vidéo sociale médias intitulée It's All Coming Back to Instagram Now (parue en décembre 2019 dans le cadre d'un partenariat mode). Des prix qui réjouissent la diva même s'ils restent évidemment moins prestigieux que ceux reçus au cours de sa carrière : six Grammy Awards, trois Victoires de la Musique, sept American Music Awards, huit Billboard Awards ou encore dix-neuf Juno Awards...

Céline Dion est actuellement confinée chez elle à Las Vegas avec ses trois fils René-Charles (19 ans) et les jumeaux Nelson et Eddy (9 ans). "J'espère que vous prenez tous bien soin de vous durant ces temps particulièrement difficiles. Je suis à la maison avec ma famille et nous prenons les précautions nécessaires pour rester en santé et en sécurité. Mes pensées et mes prières accompagnent tous ceux qui ont perdu des proches, ceux qui sont malades et tous ceux qui sont durement affectés par cette situation dramatique. Je vous souhaite force et courage et j'espère que des nouvelles positives ramèneront nos vies à la normale très prochainement", déclarait-elle en mars dernier.