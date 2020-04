Céline Dion fâche ses fans avec une décision incompréhensible...

Si la nouvelle Céline Dion, sûre d'elle et audacieuse dans ses choix, fait des miracles pour se racheter une image hype dans les médias et sur les réseaux sociaux, il serait peut-être toutefois temps qu'elle fasse revenir à ses côtés un manager pour la partie musicale de sa carrière. En témoigne le résultat décevant de son dernier disque Courage et, plus récemment, de sa participation à Stronger Together, Tous ensemble...

Annoncé peu après le succès du show caritatif américain One World : Together At Home - mis sur pied par Lady Gaga, qui a levé des millions de dollars pour la lutte contre le coronavirus - le spectacle canadien Stronger Together, Tous ensemble pouvait compter sur de grosses stars locales, de Michael Bublé à Shania Twain en passant par Céline Dion. Malheureusement, la plus grosse tête d'affiche du programme a énormément déçu les spectateurs. Et pour cause : en lieu et place d'une chanson, comme elle l'avait fait pour Together At Home où elle avait repris The Prayer, la diva de 52 ans s'est contentée de diffuser un message vidéo. Message déjà posté quelques jours plus tôt sur ses réseaux sociaux ! Rien n'explique pourquoi la diva n'a pas pris le temps de chanter une chanson...

Les fans de Céline Dion, qui a trouvé refuge chez elle à Las Vegas avec ses trois enfants, et travaille au report de sa tournée mondiale le Courage World Tour, lui sont donc tombés dessus. "L'Amérique a droit à une performance inoubliable et le Canada a un message enregistré il y a des semaines ? C'est triste. C'est blessant pour le Canada" ; "Elle aurait pu faire un effort. Recycler un message des réseaux sociaux d'il y a une semaine, vraiment ?" ; "Très décevant. Les Américains ont une chanson et nous un message recyclé", ou encore "Au moins, ne dis pas que tu participes quand il s'agit juste d'une vidéo", pouvait-on notamment lire sur Twitter.