Céline Dion "bouleversée" par une dure nouvelle...

Six ans après Loved Me Back to Life, Céline Dion publiait (enfin) son nouvel album anglophone intitulé Courage le 15 novembre dernier. Un come-back qui a démarré triomphalement puisque la chanteuse s'est classée numéro 1 des ventes aux États-Unis. Malheureusement, le disque a depuis brutalement chuté.

Des résultats contrastés

Alors que l'institut Nielsen Music annonçait que Courage s'était écoulé en première semaine à 113 000 exemplaires en comptant l'achat physique, digital et l'écoute streaming – signant sa première position pour la cinquième fois de sa carrière au Billboard 200 albums –, le disque a depuis atterri à la 111e position ! "Elle est bouleversée. L'enfer s'est déchaîné. La seule raison pour laquelle elle a vendu plus de 100 000 copies, c'est parce que le label avait mis le paquet [un disque était offert aux spectateurs achetant un billet de sa tournée Courage World Tour, NDLR] mais elle n'a vendu environ que 3000 copies la deuxième semaine", a révélé une source proche à Page Six.

Selon le site Chart Data, la chanteuse de 51 ans réalise la plus grosse chute pour un disque ayant débuté premier des ventes. Alors que Noël est en ligne de mire et qu'elle poursuit les représentations nord-américaines de sa dernière tournée, nul doute qu'elle va regagner quelques places au classement. Le disque de Céline Dion est soutenu par quatre titres : Flying on My Own, Courage, Imperfections et Lying Down. D'ailleurs, si le disque a chuté aux États-Unis, il se maintient bien dans le reste du monde. Le Journal de Montréal annonce qu'elle est 1re au Québec et 2e au Canada, tout en soulignant qu'elle est aussi 7e en France. Chez nos voisins Anglais, après avoir été à la 2e place, elle est passée 13e.

Un succès sur scène qui ne se dément pas

Bien que visiblement meurtrie par cette chute sur le sol américain, alors même qu'elle avait multiplié ses apparitions promo, Céline Dion peut toutefois se réjouir de voir que les gens se déplacent encore en masse pour la voir sur scène ; sa longue résidence à Las Vegas était déjà un excellent indice de popularité. Ainsi, Billboard souligne que ses dix-neuf premiers spectacles nord-américains ont rapporté 33,2 millions de dollars.

En Europe, les billets aussi se sont arrachés. Ses concerts parisiens ont été complets en une heure, sa date aux Vieilles Charrues en neuf minutes seulement, sa venue à Malte a été aménagée pour trouver un lieu finalement plus grand que prévu et son show attendu en Suisse au Paléo Festival a fait exploser la billetterie avec 30 000 places vendues en vingt-deux minutes ! La star se produira aussi dans des pays inédits pour elle comme Israël et le Liban.