Céline Dion malade, la chanteuse essuie un nouvel affront : "C'est un crime contre l'humanité !"

C'est un affront pour la légende canadienne. Le 1er janvier 2023, le magazine Rolling Stone a publié son classement des 200 plus grandes chanteuses et plus grands chanteurs... en oubliant quelqu'un. A aucun moment, dans cette liste, n'apparaît le nom de Céline Dion qui, pourtant, tombait sous le sens pour énormément de lecteurs de cette publication musicale. Dans le top 10, on retrouve ainsi Aretha Franklin, Whitney Houston, Sam Cooke, Billie Holliday, Mariah Carey, Ray Charles, Stevie Wonder, Beyoncé, Otis Redding, Al Green, puis sont égrainés de nombreux noms, dont des artistes plus émergents comme Billie Eilish ou Jungkook des BTS. Nulle trace de l'interprète de Pour que tu m'aimes encore.

C'était un choix éditorial plutôt risqué pour Rolling Stone qui est au coeur d'une polémique depuis quelques heures, accusé de "crime contre l'humanité" par les internautes. En 2008, le magazine avait publié un classement des 100 meilleurs artistes et a décidé de le mettre à jour en 2023 en ajoutant cent lignes supplémentaires. Mais où est passé le nom de Céline Dion dans cette liste ? Connue pour ses performances vocales extraordinaires, la maman de René-Charles, Nelson et Eddy a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde, chante toujours devant salle comble et a remporté de très jolies récompenses, dont trois Golden Globes, six Grammy Awards et neuf Music World Awards.