Céline Dion "montrée comme jamais" : la chanteuse annonce un projet inédit

Assez discrète ces derniers temps, Céline Dion est sortie du silence mardi 28 septembre 2021 pour faire une grande annonce : elle va avoir droit à un documentaire sur elle. La chanteuse, qui doit reprendre le chemin de la scène d'ici le mois de novembre, a donné quelques précisions.

Sur Twitter, Céline Dion a écrit : "On commence la production de mon documentaire officiel. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec @irenetb [Irene Taylor Brodsky, NDLR] et @sonymusic sur ce projet qui m'est cher, et qui montrera au monde une partie de moi qui n'avait jamais été montrée avant." Une belle promesse de la part de l'interprète de My Heart Will Go On qui est de longue date "un livre ouvert" pour ses fans comme elle aime à le dire. Nul doute que la chanteuse montrera son nouveau quotidien de maman de trois enfants - René-Charles et les jumeaux Nelson et Eddy - depuis le décès de son mari René Angélil mais aussi comment elle a repris sa carrière en main. Répondra-t-elle à certaines rumeurs qui courent depuis un moment notamment sur sa vie intime ? A suivre...

Dans un petit communiqué, Céline Dion a ajouté : "J'ai toujours été un livre ouvert avec mes fans et avec sensibilité et une créativité intense, je pense qu'Irene sera capable de montrer à tout le monde une part de moi qu'ils n'avaient encore jamais vue... Je sais qu'elle relatera mon histoire de la manière le plus honnête et sincère." Le projet doit notamment revenir sur les hauts et les bas de sa carrière longue de plus de 40 ans. Par le passé, la diva avait eu droit à un autre documentaire sorti au cinéma mais largement axé sur sa tournée mondiale Taking Chances World Tour, intitulé Celine : Through the Eyes of the World.

Avant de pouvoir découvrir ce projet, les fans de Céline Dion auront d'autres occasions d'être gâtés puisque celle-ci redémarre une nouvelle résidence à Las Vegas dès le 5 novembre au Resorts World. Ensuite, elle reprendra les concerts de sa tournée Courage World Tour. Et, enfin, la mégastar est aussi attendue au cinéma dans une comédie romantique.