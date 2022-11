Céline Dion privée de sa soeur Claudette ? Elles n'ont "plus de contact direct", un silence étonnant

Plus le temps passe, plus l'inquiétude grandit dans le coeur des fans de Céline Dion. Et de tous ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin, de près ou de loin. Depuis la mort de son mari René Angélil, la santé de Céline Dion semble décliner. Après une opération des cordes vocales, l'artiste de 54 ans était dans l'incapacité de monter sur scène, contrainte d'annuler concerts sur concerts puis d'apparaître en larmes lors de messages transmis à son public. Après autant de temps à tout donner sur ses tournées, les fans ne peuvent que comprendre que Céline a désormais besoin d'un peu plus de temps pour elle. En attendant que sa voix retentisse de nouveau dans les plus grandes salles du monde, Céline Dion a annoncé qu'elle serait à l'affiche d'une comédie romantique, Love Again, en mai prochain.

Une bonne nouvelle qui n'empêche pas le clan de la chanteuse de s'inquiéter encore pour sa santé, aussi bien morale que physique. Car si des problèmes de mobilité sont connus et peuvent se soigner malgré une longue convalescence, il semblerait que Céline Dion s'isole de plus en plus des siens ces derniers mois. Dans des extraits du livre Céline Dion, la vraie histoire, biographie co-écrite par Laurence Pieau et Hervé Tropéa aux éditions Robert Laffont dont Closer dévoile les bonnes feuilles, il est révélé qu'elle n'a pas vu ses proches (en dehors de ses fils René-Charles, Eddy et Nelson) depuis plus de deux ans.

"On ne lui parle pas directement"

Sa soeur Claudette a témoigné au cours de l'été, se rappelant les derniers souvenirs vécus tous ensemble avant que Céline Dion ne s'éloigne : "On est tous allés dans le chalet qu'avait loué Céline [au Québec en 2020, ndlr]. On a mangé comme on aime manger, on a fait des jeux en famille. Il y avait les enfants, les petits-enfants..." Un pur moment de bonheur et de réunion qu'ils ne revivront pas de sitôt : "Personne ne le sait, mais c'est la dernière fois que la tribu va partager des moments heureux."

Comme le précise toujours Claudette, Céline Dion a ensuite repris la route pour Las Vegas d'où elle ne comptait pas couper les ponts avec les siens, elle qui a toujours été très famille : "Elle voulait faire un rendez-vous Facetime avec nous. On s'était tous réunis, on était prêts, mais les garçons étaient partis au golf et personne à part eux n'avait le code wifi. On a raté notre rendez-vous. Depuis, ça fait deux ans qu'on n'a pas vu Céline." Céline et Claudette n'ont plus eu de contact direct : "Claudette Dion passe aujourd'hui par une autre soeur, Linda, la nounou des enfants. [...] 'C'est très court, on ne lui parle pas directement, de vive voix.'" Une absence et un silence qui ne lui ressemblent pas.