Céline Dion contrainte de s'isoler à cause de sa notoriété, révélations

Mercredi 21 septembre à 21h05, W9 diffusera le documentaire L'énigme Céline Dion, dont un extrait inédit a été dévoilé par nos confrères de Gala. Dans celui-ci, le journaliste musical Éric Jean-Jean révèle que la chanteuse de 54 ans - qui est devenue une véritable star mondiale grâce à des tubes planétaires comme My heart will go on, All by myself et Pour que tu m'aimes encore - a fini par "s'isoler" en raison de sa célébrité.

"Le succès isole obligatoirement. Et d'ailleurs, un peu contre votre gré. Vous ne pouvez plus être quelqu'un de normal parce que les gens ne s'attendent pas à ce que vous soyez quelqu'un de normal. C'est très étrange", a-t-il expliqué. Une analyse partagée par l'animatrice de radio Daniela Lumbroso. "Elle ne peut pas aller dans une soirée et tout ça, ce n'est pas possible. Quand on voit les foules qui sont devant son hôtel quand elle passe à Paris (...) Elle ne peut pas", a-t-elle raconté, avant de nuancer, affirmant que ce succès n'était pas pour autant "un poison" pour elle.