Céline Dion sort du silence : émue par la mort de Carlos Marin (Il Divo), elle salue sa mémoire

La nouvelle a fait l'effet d'un choc pour tous les fans de Il Divo : le chanteur Carlos Marin est mort. Après avoir été hospitalisé à Manchester, il s'en est allé à 53 ans, emporté par la pandémie de coronavirus à en croire les informations du Mail Online. Les hommages se sont multipliés et même la chanteuse Céline Dion a pris la parole, elle qui est au repos depuis des mois.

Sur son compte Twitter, la diva québécoise a publié un message pour réagir à la mort de Carlos Marin mais aussi à celle de Renée Martel star locale de la country version Québec. "Le week-end dernier nous avons malheureusement perdu deux grands artistes... Samedi, Renée Martel, la 'Reine du country du Québec', nous a quittés. Madame Martel, votre oeuvre toute entière continuera de vivre au travers des générations à venir", a-t-elle d'abord commenté. Puis la star, qui fait profil bas depuis qu'elle a annoncé le report de son retour sur scène pour cause de spasmes musculaires sévères, de réagir également au décès de Carlos Marin.

Elle écrit : "Et hier nous avons perdu Carlos Marin, membre de Il Divo. Votre talent et votre passion pour la scène était magnifique, et collaborer avec vous a été un réel privilège. Mes plus sincères condoléances à leurs proches. Reposez en paix, vous ne serez pas oubliés. Céline xx." Céline Dion avait permis à Il Divo - composé également d'Urs Bühler (Suisse), David Miller (Etats-Unis) et Sébastien Izambard (France) - d'accroitre leur notoriété grâce à leur duo sur la chanson I Believe in You. Un titre inédit paru sur l'album best of de Céline Dion sorti en 2005.