Il Divo : La cause de la mort de Carlos Marín, à 53 ans, révélée

La mort de Carlos Marín suscite une vive émotion. Le chanteur du groupe Il Divo est décédé ce dimanche 19 décembre 2021, à cinq jours du réveillon de Noël. La cause de sa disparition est désormais connue.

Et comme le soupçonnaient ses milliers de fans, Carlos Marín est mort après avoir contracté la Covid-19. Son agent a révélé à l'émission espagnole Corazon que le défunt était tombé malade le 7 décembre dernier, lors de la tournée britannique du groupe Il Divo. Bien que vacciné contre le virus, Carlos Marín avait quand même été testé positif. Le Royaume-Uni connaît une nouvelle vague de contamination au variant Omicron, qui a contraint le gouvernement à adopter de nouvelles mesures de restrictions.

Suite à ce test, Carlos Marín avait été admis à l'hôpital Manchester Royal Infirmary pour y subir des soins. Il y a été placé dans un coma artificiel et sous assistance respiratoire. L'agent du baryton n'a communiqué aucune information sur le déroulement des faits entre le 7 décembre et ce dimanche 19 décembre, date de sa mort.

La disparition de l'artiste a été confirmée sur les réseaux sociaux par le groupe Il Divo : "C'est avec les coeurs lourds que nous vous informons que notre ami et collaborateur, Carlos Marín, est décédé. Il manquera à ses amis, à sa famille et à ses fans." "Il n'y aura jamais une autre voix ou un autre esprit semblable à Carlos, ont poursuivi ses anciens acolytes Urs Bühler, David Miller et Sébastien Izambard. Pendant 17 ans, nous quatre avons vécu l'incroyable expérience Il Divo, et notre cher ami nous manquera, poursuivent les auteurs du commentaire. Nous espérons et prions que sa belle âme repose en paix." Simon Cowell, le créateur d'Il Divo, a également réagi.