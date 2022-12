Cette sublime artiste brune qui a quitté Johnny Hallyday pour Jean-Paul Belmondo...

Il en raconte des histoires dans son ouvrage La couleur des fantômes (éd. Talents Éditions), Jean-Jacques Debout. Et pas des moindres. Très proche de nombreuses stars qui ont marqué l'époque Yéyé, le mari de Chantal Goya rapporte le récit de quelques unes de leurs folles aventures au fil du temps. Ainsi, on découvre non seulement que Jean-Jacques Debout a aimé une femme "un peu allumée" en commun avec Grichka Bogdanoff mais aussi des anecdotes relatées dans cet ouvrage qui ne concernent pas seulement le compositeur. Il revient ainsi sur de nombreuses histoires d'amour de certaines légendes de cette époque.

Avec notamment, Johnny Hallyday. Jean-Jacques Debout a été très ami avec le regretté rockeur et a même aimé l'une des femmes qui a compté le plus pour lui, Sylvie Vartan. "Je voyais beaucoup Sylvie à l'époque, raconte Jean-Jacques Debout dans les pages de son bouquin. J'avais eu un coup de foudre pour elle... Johnny, au contraire, ne manquait pas de dire un mot désagréable sur elle dès qu'il en avait l'occasion. Il ne se gênait pas !" Finalement, c'est bel et bien l'interprète de Que je t'aime qui formera avec la chanteuse le couple si mythique de ces années Yéyé. Mais tout au long de sa vie sentimentale, Johnny Hallyday n'a pas connu que Sylvie Vartan, mère de son fils David Hallyday.

Cette danseuse du Crazy Horse qui les rendait tous fous

S'il y a bien sûr eu Nathalie Baye, Adeline Blondieau et bien sûr Laeticia Hallyday, une autre jeune femme qui a partagé la vie du rockeur est bien moins connue. Pourtant, celle-ci a également eu une aventure avec une autre véritable star, Jean-Paul Belmondo. À la fin des années 1970, Johnny habite la maison de gardien du Moulin-aux-Corbeaux, où vivaient à l'époque Belmondo et Ursula Andress. Il y est très heureux avec Rosa Fumetto, une superbe jeune femme d'origine italienne qui est danseuse au Crazy Horse Saloon. La relation qu'entretient l'artiste et la jeune danseuse exaspère Alain Bernardin, patron du Crazy Horse. Il menaçait même de la virer, à en croire les propos de Jean-Jacques Debout. Mais elle va alors finir par quitter Johnny Hallyday pour Belmondo. Quant à Bernardin, on apprend qu'il a fini par se suicider.