Chanel Iman célibataire : son mari Sterling Shepard a demandé le divorce

Pour Chanel Iman, l'année 2022 commence par un divorce ! Le top model et son mari Sterling Shepard se sont séparés. Parents de deux filles, ils auraient fêté leurs noces de cire (correspondant à quatre ans de mariage) au mois de mars.

L'info est signée People ! Le site américain confirme que Chanel Iman et Sterling Shepard se sont séparés. Le joueur de football américain a demandé le divorce en juin dernier, à cause de "différends irréconciliables". Chanel a supprimé toutes les traces de son ex-mari sur son compte Instagram.

Chanel et Sterling se sont rencontrés pour la première fois en novembre 2016, à la soirée d'anniversaire d'un ami et ex-collègue de Sterling, l'athlète Victor Cruz. Ils s'étaient fiancés en décembre 2017 et mariés le samedi 3 mars 2018 au Beverly Hills Hotel, en Californie. Le mannequin et le joueur des New York Giants avaient convié leurs familles et leurs amis à assister à cet heureux événement. Parmi les invités, figuraient le mannequin Jourdan Dunn et le joueur de foot US Odell Beckham Jr, qui était l'un des témoins de Sterling Shepard.

Chanel Iman et Sterling Shepard sont parents de deux filles. L'aînée, Cali Clay, est née le 10 août 2018. Sa petite soeur Cassie Snow, est venue au monde le 17 décembre 2019. Toutes les deux ont des comptes Instagram à leurs noms, gérés par leurs parents.

"Notre cadeau de Noël est arrivé en avance ! Cassie Snow Shepard. 12-17-19", avait écrit Chanel Iman sur Instagram en annonçant la naissance de sa cadette. Très active sur Instagram, la bombe n'a en revanche fait aucun commentaire sur sa rupture avec Sterling Shepard et leur divorce.

Avant de rencontrer Sterling Shepard, Chanel Iman sortait avec le rappeur A$AP Rocky. Depuis leur séparation, lui aussi a retrouvé l'amour. Il est actuellement en couple avec la superstar Rihanna.