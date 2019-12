Channing Tatum : Il se fait salement boxer par sa fille !

C'est un moment en famille très musclé qu'a partagé l'acteur Channing Tatum sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on voit l'acteur de Magic Mike se faire boxer par sa fille !

Everly, 6 ans, fruit de son amour avec la danseuse Jenna Dewan, pratique son uppercut sur son père. "Elle aime cogner son père", peut-on lire en légende. Si l'acteur a tenu à poster cette vidéo, le 11 décembre, c'est pour faire passer un message bien plus important.

"Une fois, j'ai entendu que les arts martiaux ont été créés uniquement pour éliminer le mystère du combat. Les gens ont donc commencé à en faire. Donc, s'il arrivait un moment où ils devaient se défendre, ils n'auraient pas peur. D'après mon expérience, la peur conduit la plupart du temps à prendre de mauvaises décisions. Être calme et en sécurité avec votre esprit et votre corps... fait que que l'on prend de bonnes décisions", a-t-il déclaré. L'acteur avoue aimer faire de "la boxe et la lutte" avec sa petite fille tout en "s'amusant beaucoup". "La violence n'est à jamais la réponse", a-t-il ajouté. Mais ayant une fille, je veux qu'elle se sente toujours en sécurité. Et que Dieu aide la personne qui cherchera ce petit ange !"

Bien que divorcés, Channing Tatum et Jenna Dewan discutent encore de la garde d'Everly. Après neuf ans de mariage, les deux avaient pourtant décidé de se séparer en douceur. Depuis, chacun a refait sa vie puisque monsieur roucoule désormais avec la chanteuse Jessie J, tandis que son ex-femme vit aujourd'hui avec l'acteur Steve Kazee. Ces derniers ont confirmé l'arrivée de leur premier enfant en septembre dernier, après une petite année de romance.