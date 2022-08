Chantal Goya en deuil : gros coup dur, elle affronte deux décès en quelques jours...

C'est un mois d'août particulièrement éprouvant que traverse la populaire chanteuse des tous petits Chantal Goya. La star, aujourd'hui âgée de 80 ans, a appris deux décès en quelques jours. Comme le rapporte le journal Var-Matin, elle a fait ses adieux à Charles-Henry Bainville, son beau-frère. Les obsèques de ce dernier ont eu lieu à Saint-Tropez.

Chantal Goya a pris la direction du sud de la France, vendredi 12 août 2022, pour soutenir sa soeur Marie-Josée de Guerre, laquelle venait de perdre son mari ; "le couple se partageait depuis des décennies entre Saint-Germain-des-Prés et Saint-Tropez, où finalement l'architecte-peintre a choisi de reposer en paix." Les obsèques ont eu lieu en deux temps, d'abord lors d'une cérémonie religieuse en l'église Notre Dame de l'Assomption, puis au cimetière marin de Saint-Tropez. Charles-Henry Bainville, né à New York en 1947, avait fait carrière comme architecte et co-fondé un cabinet en 1983 par lequel passera l'un des hommes les plus connus de la profession : Philippe Starck. "Après une vie bien remplie, Charles-Henry Bainville se consacrera à partir de 2007 uniquement à la peinture, aux collages et à la sculpture avec un amour constant pour le Var", ajoute le journal.

Ce lundi 15 août, Chantal Goya traversait de nouveau un deuil. En effet, la star à la coiffure indémodable a annoncé sur Facebook et Instagram avoir perdu un autre membre de son entourage. Mais professionnel, cette fois. En légende d'une photo d'archives, l'interprète des tubes Pandi-Panda, Un lapin ou encore Bouba le petit ourson écrit : "Jean-Jacques Debout [son mari, ndlr] et moi sommes bien tristes... nous venons d'apprendre le décès de notre grand ami, notre chorégraphe Arthur Plashaert. Il a réalisé les chorégraphies de tous mes grands spectacles. Nous pensons beaucoup à lui et à ses proches. Chantal Goya, Jean-Jacques Debout."