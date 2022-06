Chantal Goya : Révélation sur sa mythique frange, sa coiffeuse totalement outrée

Sa coupe de cheveux, c'est un peu sa marque de fabrique. À l'occasion de son 80ème anniversaire, Chantal Goya, qui s'est récemment confiée sur son rapport à la chirurgie esthétique, est revenue, ce vendredi 10 juin au micro de RTL, sur son carré blond à frange qui a fortement contribué à son succès dans les années 70-80. "Je me coupe moi-même la frange maintenant" révèle alors la chanteuse, contre toute attente. "J'en ai marre qu'on me la coupe, alors hop, un coup de ciseaux quand c'est trop long" poursuit t-elle, très amusée. Cette volonté de prendre les choses en main résulte notamment du fait que sa coiffeuse était "effarée" à l'idée de couper et de rater la coiffure de la star. "Je lui ai dit regarde 'paf paf paf terminé" se souvient t-elle en mimant le geste.

Une frange mythique qui a accompagné la chanteuse pendant près 50 ans de carrière, faisant d'elle une véritable star de la chanson française dans les années 80. Avec notamment des tube intemporels comme Un lapin, Pandi-Panda ou encore La Poupée, et plus d'une vingtaine d'albums studio enregistrés. Ce succès, Chantal Goya le doit en partie à son mari Jean-Jacques Debout, qu'elle a rencontré en 1964 et qu'elle a épousé deux ans plus tard, avant de mettre au monde ses deux enfants Clarisse et Jean Paul. Son époux travaillait à l'époque à la production de shows télévisés et lui a alors proposé de chanter sur scène.

Une coupe de cheveux culte

Elle est rapidement devenue célèbre dans tout le pays, brillant notamment grâce à des spectacles destinés aux enfants. À titre d'exemple, en décembre 1979, la comédie musicale La Forêt magique est jouée à l'Olympia à guichets fermés. Les tubes s'enchaînent pour elle, notamment dans les années 80 avec en autre le titre Snoopy, certifié disque de diamant et de platine. Le tout évidemment avec sa frange mythique sur le front. "Je ne me vois pas avec des cheveux tout courts, je ne me vois pas avec les cheveux en arrière" avait-elle expliqué auprès de Purepeople.

Mais il est également bon de rappeler que Chantal Goya possède plus d'une corde à son arc puisque, outre ses talents de chanteuse, et de coiffeuse désormais, elle a également eu une carrière au cinéma. Repérée par le cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard, elle a travaillé aux côtés des plus grands comme Brigitte Bardot, Serge Gainsbourg, Fabrice Luchini ou encore Gérard Depardieu. Sa performance dans Masculin, féminin avait notamment été remarquée à l'époque.