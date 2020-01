Chantal Lauby évoque sa vie privée désastreuse : "Ça fait pas mal d'années !"

L'amour, ça va, ça vient. Mais pour Chantal Lauby, visiblement, le temps des copains et de l'aventure a pris fin, il y a bien longtemps, à son grand désespoir. Invitée sur le plateau de l'émission Clique, présentée par Mouloud Achour sur Canal+ le mercredi 8 janvier 2020, la comédienne de 71 ans a avoué qu'elle se sentait sentimentalement bien seule. "C'est compliqué, a-t-elle expliqué. La vie de famille, bon, je suis maman d'une jeune femme. Mais ma vie sentimentale, la pauvre. Maintenant, ça fait pas mal d'années que je n'ai pas de belles histoires non."

Chantal Lauby est effectivement la maman de Jennifer Ayache, 36 ans, entre autres leader du groupe de Pop Fiction nommé Superbus. Et c'est d'ailleurs avec quelques regrets qu'elle évoque la manière dont elle a pu l'élever, elle qui était tiraillée entre travail et famille. Interrogée par Stéphane Bern sur RTL, elle précisait ne pas avoir eu suffisamment l'occasion de tisser des liens mère-fille. "Je l'emmenais de temps en temps le samedi au studio, se souvenait-elle. Mais il y avait des moments où je rentrais, elle était déjà couchée. Et ça fend le coeur quand tu y repenses maintenant avec du recul. (...) Il y a des fois où je me dis : 'Tiens, j'aurais pu penser un petit peu plus à elle aussi', même si je lui ai donné quand même du temps."

Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai à leur dire ?

De son histoire d'amour avec Jean-Pierre Ayache, on ne sait quasiment rien. Sa vie, l'humoriste préfère la modifier, la transformer en fiction ou en sketch et l'offrir au public. D'abord speakerine pour France 3, pilier du quatuor puis trio Les Nuls ensuite, elle a fini par reconquérir le public en étant tête d'affiche de la saga Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?. D'expérience, le succès lui fait peur. "Quand d'un seul coup on est arrivé avec 12 millions de spectateurs, que vous passez dans la rue, qu'on vous appelle Mme Verneuil, vous discutez avec tout le monde comme si on se connaissait. C'est des moments forts, magnifiques parce qu'on a un contact direct avec les gens tout de suite, mais quand vous rentrez chez vous, tout de suite vous vous dites 'Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai à leur dire ?'"

Chantal Lauby est actuellement à l'affiche de la comédie Sol, de Jézabel Marques, dans laquelle elle donne la réplique à Camille Chamoux – sortie en salles le 8 janvier 2020. Si le succès est au rendez-vous, il faudra tenter de surmonter la frayeur : ce sera peut-être l'occasion de croiser le prince charmant...