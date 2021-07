Charlene de Monaco le crâne rasé : on sait pourquoi la princesse s'est offert un coup de tondeuse !

Alors qu'elle prend son mal en patience, en Afrique du Sud, en attendant de pouvoir rejoindre le Rocher, Charlene de Monaco est au coeur de vives polémiques. Le peuple monégasque la soupçonne de n'avoir aucune intention de rejoindre son époux Albert ni ses deux enfants, Jacques et Gabriella. Et pour cause. Depuis des années, la princesse est perçue comme une personne peu fiable, fuyant le protocole à la moindre occasion. C'est ce que rappelle une analyse de Stéphane Bern parue le 29 juillet 2021 dans les colonnes du magazine Paris Match.

Il est vrai que, le 28 janvier 2020, le prince Albert II était arrivé seul dans la cour de l'Elysée, à Paris, devant le président de la République et son épouse Brigitte Macron, à la surprise générale. "Des Monégasques déçus racontent ses colères, ses humeurs lunatiques, aussi changeantes que ses coupes de cheveux, écrit Stéphane Bern. A preuve, avancent-ils, les apparitions si fréquemment annulées à la dernière minute." Niveau capillaire, Charlene a effectivement pour habitude de nous surprendre. Depuis le dernier arbre de Noël, traditionnellement organisé au Palais Princier, la souveraine assume un look radicalement différent.

C'est le geste furieux d'une femme blessée

Et pour cause ! A l'automne 2020, une Brésilienne de 34 ans, résidente en Italie, a entamé des démarches pour qu'Albert reconnaisse la paternité d'une adolescente de 16 ans. Une révélation qui aurait fragilisé Charlene, elle qui digère déjà difficilement l'existence d'Alexandre Coste et Jazmin Grace Grimaldi, conçus certes avant sa rencontre avec son prince. "Sa dernière transformation capillaire, mèche longue d'un côté, crâne rasé de l'autre, serait, selon certains, le geste furieux d'une femme blessée, précise Stéphane Bern. Aux yeux des patriotes monégasques, briller par son look ou ses absences d'un soir peut constituer une forme de revanche, mais un exil d'un semestre relève pour eux de l'abandon de poste."