Charlene de Monaco : Robe immaculée, originale et hors de prix, elle rayonne au bras d'Albert

Hors de prix, la robe la mettait cependant tout particulièrement en valeur, sans oublier de mettre l'accent sur la pâleur de sa peau et de lui donner, comme souvent, un air magnifiquement éthéré. A ses côtés, ses enfants avaient également choisi une tenue particulièrement élégante : si la petite Gabriella était pétillante dans sa tenue Armani en tweed, Jacques, quant à lui, avait enfilé son plus beau costume. On adore !

Charlene en français, très attendue pour 2023

L'épouse du prince Albert, qui prend rarement la parole (et encore moins en français), a ensuite prononcé quelques mots dans la langue de Molière. En effet, le couple et les enfants, pour conclure le discours, ont souhaité une bonne année en trois langues, le français, l'anglais (sa langue maternelle) et le monégasque. L'occasion d'entendre que Charlene de Monaco prononce très bien le français malgré un accent toujours présent.

Et cette année 2023 devrait être la sienne : oubliés les soucis de santé, Charlene, de retour sur le Rocher plus forte que jamais, brille désormais à chaque événement important sur le Rocher. Et pourrait tenir un rôle important dans l'organisation des célébrations du centenaire de naissance de Rainier III, qui s'annoncent être l'un des événements de ces prochains mois !