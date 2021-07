Charlene de Monaco : une malédiction flamande datant de 1304 menace son mariage !

Le 2 juillet 2021, le peuple monégasque célébrait les dix ans de mariage de son couple souverain, la princesse consort Charlene de Monaco et son époux, le prince Albert II. La poste du Rocher a même édité, pour l'occasion, une planche de timbres commémorative. Mais, ombre au tableau, la principale intéressée était loin, bien loin de la principauté, puisqu'elle est bloquée depuis des mois, en Afrique du Sud, à cause d'une grave infection de la sphère ORL. Vraiment ?

Il n'en fallait pas plus pour que les rumeurs de divorce n'aillent bon train. Et selon le spécialiste des couronnes du monde entier, Stéphane Bern, les soucis conjugaux - supposés ! - de Charlene et Albert puiseraient leur source dans une drôle de malédiction familiale. "Et si le sort jeté à Rainier Ier Grimaldi, lors de la célèbre bataille de Zierikzee, se vérifiait une fois encore ? En 1304, une jeune Flamande lançait au premier seigneur de Monaco, qu'elle accusait de l'avoir abusée : 'Jamais un Grimaldi ne trouvera le bonheur dans le mariage !', raconte-t-il, avec beaucoup de mystère, dans les colonnes du magazine Paris Match.

Tout, toujours, finit par corroborer la prédiction

Avouons que certains évènements historiques tendent à valider cette théorie. Comme le rappelle Stéphane Bern, "la mort tragique de la princesse Grace ou celle de Stefano Casiraghi, le mari de la princesse Caroline, les déceptions sentimentales de Stéphanie, les errances de coeur d'Albert II jusqu'à son mariage, tout, toujours, finit par corroborer la prédiction". Aux dernières nouvelles, Charlene de Monaco est toujours en Afrique du Sud, loin de son époux et de ses enfants, Jacques et Gabriella, à cause de ses pépins de santé. Et si elle affirme être attristée à l'idée d'avoir loupé son anniversaire de mariage, elle serait, selon le magazine allemand Bunte, à la recherche d'une nouvelle maison près de Johannesburg. Elle aurait même fait l'acquisition d'un cheval, sur place, baptisé Follow Me.

Charlene de Monaco et le prince Albert II n'ont pas fait d'apparition commune, officielle, ensemble depuis le 26 janvier 2021, jour de la Sainte Dévote. La malédiction flamande aurait-elle eu raison d'eux ?

Retrouvez l'analyse minutieuse de Stéphane Bern dans le magazine Paris Match du 29 juillet 2021.