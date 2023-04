Charlene et Albert de Monaco : Bras dessus bras dessous, les amoureux très tactiles à Florence !

Ils s'aiment à l'italienne ! Charlene et le prince Albert, qui gravitent autour de la principauté de Monaco ces derniers temps pour rendre divers hommages au prince Rainier III, ont fait un petit détour au Pays de la botte. Les amoureux se sont rendus, main dans la main, dans la très romantique ville de Florence. Bien sûr, ils ont joint l'utile à l'agréable. S'ils avaient fait le déplacement, c'est notamment parce qu'ils avaient été invités par la Fondation Andrea Bocelli, lancée en 2011 par l'incroyable chanteur - Con te partiro, Vivo per lei, Melodramma... - pour venir en aide aux personnes qui rencontrent des problèmes d'argent et de détresse causés par la maladie et l'exclusion sociale.

La crème de la crème !

Charlene de Monaco et le prince Albert II ont ainsi été photographiés côte à côte alors qu'ils quittaient le Palazzo Gondi, où se situe la Fondation Andrea Bocelli, le 12 avril 2023. L'ancienne championne olympique, 45 ans, s'était évidemment mise sur son trente-et-un. Elle avait opté pour un total look de couleur crème composé d'une veste Emporio Armani à 750€ environ et d'un pantalon de la même marque d'une valeur de 490€. Elle portait également, côté bijoux, des boucles d'oreille en diamant. Son époux, lui, avait misé sur l'élégance, tout en sobriété avec un costume bleu marine, une chemise blanche et une cravate à pois.

Il y a quelques jours, c'est à Monaco que le couple princier faisait sensation. Le 5 avril 2023, Charlene et Albert ont effectivement assisté, sans leurs enfants, Jacques et Gabriella, 8 ans, à une messe organisée en l'honneur du Prince Rainier III en la cathédrale Notre-Dame-Immaculée. Cette année est un peu particulière pour le clan Grimaldi puisqu'il s'agit du centenaire de la naissance du souverain, qui nous a quittés le 6 avril 2005 à l'âge de 81 ans. Les membres de sa famille devraient donc régulièrement apparaître en public ces prochains mois. À partir du 31 mai, de nombreux événements seront organisés du côté du rocher monegasque, dont une promenade de sculptures, plusieurs expositions mais aussi des concerts, des conférences, des tournois sportifs, des galas et un bal.