Charlène et Benoît (Secret Story) : Rupture après le pacs ? Une histoire d'enlèvement amuse

Depuis leur passage dans Secret Story 11 (TF1) en 2017, Charlène et Benoît en ont fait du chemin. Le couple est toujours soudé, voire plus. En mai 2020, ils ont accueilli leur premier enfant, un adorable petit garçon prénommé Thyam. Quelques mois plus tard, en tout discrétion, en novembre de la même année, les amoureux ont scellé leur amour via un pacs. Mais en ce début 2021, rien ne va plus entre eux à cause d'une histoire d'enlèvement... Une blague bien amusante pour le couple !

Sur Instagram mercredi 6 janvier 2021, Benoît a filmé sa belle Charlène qui faisait une "demande d'enlèvement" par téléphone. Surpris d'entendre ces mots, le père de famille s'est lancé dans une histoire complètement loufoque : il a imaginé non sans humour que sa compagne programmait l'enlèvement de leur fils Thyam. "Dans pas longtemps on m'appelle pour une rançon", s'amuse-t-il avant de simuler un départ du foyer familial avec son bébé. "Après un mois et demi de pacs et un enfant ! C'est moche ce que tu comptes faire ! Notre histoire se termine aujourd'hui. Je n'étais pas prêt. Bon vent Charlène, mais je garde mon fils par contre", lâche Benoît, à fond dans son rôle tandis que la jolie blonde rit aux éclats.

Benoît quitte Charlène et prend leur fils Thyam : une mise en scène amusante

"Mais il est là le colis ! L'enlèvement c'est pour ce colis", lâche la jeune maman en pointant du doigt un carton prêt à être envoyé. "Toujours se méfier des apparences ! Ses arguments ne tiennent pas. Elle est fourbe", poursuit Benoît, très amusé, qui ajoute que "c'est moche". Toujours dans sa mise en scène hilarante, le jeune père de famille installe le jeune Thyam dans sa voiturette et simule un départ... avant de finalement rentrer à la maison pour une "urgence" de changement de couche.

Un petit numéro bien amusant proposé par l'heureux couple qui finit par préciser qu'il s'agissait bien là d'une blague. "C'était bien évidemment une blague. Elle a un colis à retourner. Mais quand je suis descendu j'étais mort de rire, c'était archi drôle", déclare Benoît.

Ouf ! Tout est bien qui finit bien chez Charlène et Benoît !