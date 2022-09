Charlène (Mariés au premier regard) en couple : photo avec son compagnon et belle déclaration

"J'attends cette âme soeur, je crois sincèrement qu'il y a une personne qui est faite pour moi. On saura se reconnaître", confiait Charlène à Purepeople, en février 2021. Et si elle avait trouvé cet amour ? C'est ce que l'on peut croire en découvrant la dernière publication de la candidate de Mariés au premier regard 2017 (M6), postée ce lundi 12 septembre 2022.

Quoi de mieux que d'annoncer une bonne nouvelle pour démarrer la semaine du bon pied. Sur son fil d'actualité, la belle brune qui a un don de clairvoyance a partagé une photo sur laquelle elle pose de dos, en pleine nature, vêtue d'une belle robe noire. Et elle n'est pas seule. Au côté de Charlène se trouve un homme qui pose également dos à l'appareil photo afin que son identité ne soit pas révélée. L'ancienne candidate de M6 et le mystérieux homme ont chacun une main posée sur la hanche de l'autre. Une belle façon d'officialiser une histoire d'amour ? On le dirait bien à en croire la légende de la publication.

"Comment as tu choisi d'avancer, d'évoluer, d'unir tes forces ? Il y a moi. Il y a lui. Et il y a nous... Même lorsque tu es alignée, que tu choisis chaque chose qui t'entoure, il y a des moments de doutes, de vieilles blessures qui resurgissent pour venir vérifier que tu as bien compris les leçons ! Chaque émotion est juste, on doit simplement les accepter ! Je suis en paix et c'est aussi difficile parfois, tu n'es plus seul... TU peux en parler et je suis là pour t'accompagner", peut-on lire.