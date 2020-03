Charlène (Secret Story) enceinte et angoissée : "C'est impensable..."

Charlène Lemer vit un bonheur en demi-teinte. La candidate de Secret Story 11 (2017) est enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec Benoît Douady. Actuellement à sept mois et demi de grossesse, la jeune femme se prépare à accoucher seule.

À cause de la propagation du coronavirus, un confinement a été imposé en France mi-mars. Et il n'est plus recommandé pour les hommes d'assister aux accouchements de leur moitié. Un détail qui angoisse Charlène. Ce mercredi 25 mars 2020, elle s'est saisie de son compte Instagram afin de partager sa crainte. "Cet après-midi, rendez-vous chez ma gynéco, le rendez-vous est maintenu. Je vais prendre toutes les précautions nécessaires. Ce sera ma deuxième sortie depuis le 7 mars. Benoît ne peut pas m'accompagner, il est interdit. Tout comme en ce moment les accouchements. Les papas ne sont pas autorisés à venir, c'est le cas dans l'endroit où je dois accoucher en tout cas. Je vais en parler avec elle, même si je ne vais pas faire changer les choses. L'OMS n'interdit pas la présence du papa qui est nécessaire pour la maman, comme pour lui. C'est traumatisant. Qui me dit que l'équipe qui sera là le jour J ne transmettra pas un virus", a tout d'abord confié la candidate.

Si elle n'oublie pas tout ce qu'il se passe en ce moment, Charlène préférerait que Benoît soit à ses côtés le jour de la naissance de leur fils. "Je croise les doigts jusqu'à mon terme. Je pense que toutes les mamans qui sont sur le point d'accoucher vont le faire seules. C'est impensable", a-t-elle conclu.