Charles Berling parle de "sexualité homosexuelle" : "On comprend mieux les femmes"

A 63 ans, Charles Berling sait ce qu'il veut et quelle direction il veut suivre, à tous les niveaux. Le comédien, à l'affiche de la série L'île aux 30 cercueils avec Virginie Ledoyen a profité des années passées pour apprendre à se connaître et être sûr de ne pas regretter les choix qu'il ferait. Pour ce faire, Charles Berling a presque tout essayé, les hommes notamment. Au magazine Têtu, il révélait en 2011 qu'il avait déjà eu des expériences homosexuelles et que ces dernières avaient été plus que bénéfiques en ce qui concerne ses relations avec les femmes : "Soyons honnêtes, avoir vécu une sexualité homosexuelle m'a beaucoup apporté et m'a fait comprendre justement que la sexualité, ce n'était pas d'un côté l'identité féminine et de l'autre la masculine. C'est plus complexe". Coucher avec des hommes lui a donc permis de voir ses rapports avec les femmes autrement : "Se faire pénétrer permet de mieux comprendre ce qu'on fait ensuite quand on fait l'amour à une femme".

Si Charles Berling affirme qu'il ne veut pas avoir à choisir de camp dans sa vie amoureuse, il a jusqu'à présent partagé sa vie avec des femmes. Virginie Coupérie-Eiffel dans un premier temps avant de jeter son dévolu sur Pauline Cheviller, de 31 ans sa cadette. Son coup de foudre, il l'a vécu sur les planches. A l'époque, les deux comédiens se donnent la réplique dans la pièce Vu du pont d'Arthur Miller, finissent par tomber amoureux et officialisent quelques mois plus tard sur le tapis rouge du festival du film international de Deauville.

Ensemble depuis près de cinq ans, Pauline Cheviller et Charles Berling semblent avoir trouvé leur rythme de croisière même si le couple n'a pas été aperçu ensemble depuis décembre 2019, date des obsèques d'Anna Karina. Pas de projet bébé, du moins pas officiellement. Pour l'heure, les amoureux se concentrent sur leurs projets professionnels. Charles Berling sera prochainement à l'affiche de Mascarade, film signé Nicolas Bedos. Quant à Pauline Cheviller, elle est Lise Castel, l'ex-compagne assassinée du héros Balthazar dans la série du même nom. Plus qu'à attendre pour savoir si le scénario de leur histoire va changer...