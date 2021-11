Charles de Gaulle : Sa fille Anne, atteinte de Trisomie 21, est morte dans ses bras

Personnalités de droite comme de gauche veulent saluer la mémoire du Charles de Gaulle en ce 9 novembre 2021, date de l'anniversaire de sa mort qui remonte à l'année 1970. Honorer le militaire, résistant et politique semble être une ritournelle notamment pour les candidats à l'élection présidentielle de 2022. Les candidats de la primaire des Républicains tels que Michel Barnier, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand seront au rendez-vous à Colombey-les-deux-Eglises en Haute-Marne, ou encore la socialiste Anne Hidalgo, mais en sa qualité de maire de Paris. Quant à Eric Zemmour, il avait laissé circuler l'idée qu'il annoncerait sa candidature sur place, pour le 51e anniversaire de la mort du général, une rumeur que ses proches ont démentie. Figure historique maintes fois citées comme exemple en politique française et que le Premier ministre Jean Castex honore ce jour, le général de Gaulle a fondé une famille avec sa femme Yvonne et leurs enfants Philippe, Elisabeth et Anne. Cette dernière, atteinte de Trisomie 21, est décédée à l'âge de 20 ans. La relation du général et de son enfant offre un autre regard, méconnu, sur l'icône.

Benjamine d'Yvonne et Charles de Gaulle, Anne de Gaulle est née en 1928 en Allemagne. Elle a grandi dans la propriété familiale de la Boisserie à Colombey, choyée par sa famille et sa gouvernante mademoiselle Potel. On qualifie souvent le général de Gaulle d'homme taiseux et peu démonstratif auprès des siens, sauf avec sa petite dernière. Très chaleureux avec Anne, il n'hésitait pas à jouer les papas-poules avec elle, essayant le mieux possible d'éveiller la petite.

"C'était quelqu'un de très croyant et je pense que cette enfant très particulière l'a peut-être aidé à se battre encore plus pour la France dans ces moments difficiles", expliquait Anne de Laroullière, fille d'Élisabeth de Gaulle, sur France 2. "Sans Anne, peut-être n'aurais-je jamais fait ce que j'ai fait. Elle m'a donné le coeur et l'inspiration", avait confié Charles de Gaulle au biographe Jean Lacouture.

"Maintenant, elle est comme les autres."

Anne de Gaulle est décédée d'une broncho-pneumonie dans les bras de son père le 6 février 1948. Inhumée le 8 février au cimetière de Colombey, son père a eu cette phrase émouvante : "Maintenant, elle est comme les autres." Une phrase qui apparaît dans sa biographie pour le site de la fondation à son nom, créée à l'initiative d'Yvonne et Charles de Gaulle pour accueillir des jeunes femmes handicapées mentales "sans ressources, bénéficiant des secours de l'assistance publique et de préférence provenant de familles éprouvées par la guerre".

Paris Match raconte la scène déchirante des funérailles, avec un De Gaulle, debout devant la tombe, le visage plongé dans ses mains. Le prêtre se souvient non pas d'un général mais d'un père inconsolable : "Je me suis agenouillé pour prononcer une prière. Quand je me suis relevé, il a fait deux pas vers moi et il s'est littéralement effondré sur mon épaule. Peut-être étions-nous ridicules : Sancho Pança soutenant Don Quichotte." Le Général de Gaulle, décédé à 80 ans, a été enterré au côté de sa fille, puis ils ont été rejoints par Yvonne de Gaulle, en 1979.