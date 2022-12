Charles III, premier discours de Noël pour le roi : une photo inédite a fuité, un détail saute aux yeux

C'est un Noël bien particulier qui s'apprête à débuter pour la famille royale britannique. Si comme presque chaque année jusqu'à présent, le clan Windsor se réunira dans la résidence de Sandringham ce dimanche 25 décembre, ce sera sans la reine cette fois-ci, décédée en septembre dernier. Pour la première fois depuis plus de 70 ans, les fêtes de fin d'année auront lieu sans la Souveraine. Ce n'est pas la seule première qu'ils vont vivre en 2022.

Dès l'annonce de la mort de sa mère, le prince Charles est devenu roi. Charles III a donc la lourde tâche de succéder à Elizabeth II. Et pour la toute première fois, c'est à lui que revient le discours de fin d'année du chef de l'Etat. Comme le faisait sa défunte mère, le roi Charles III a pré enregistré ce speech qui s'annonce déjà émouvant et porteur d'un hommage à la reine. La vidéo sera diffusée à la télévision dès 15 heures ce dimanche 25 décembre et s'il faudra donc attendre encore un peu pour en découvrir le contenu, une photo a été dévoilée par le Times (voir notre diaporama). Le roi Charles apparaît en costume bleu mais ce n'est pas derrière un bureau, entouré de photo de famille, que le Souverain parle. Il a au contraire choisi un environnement de saison, un gros sapin illuminé en toile de fond, pour ce premier discours officiel enregistré à la chapelle Saint George du château de Windsor. Cette première photo du discours du monarque semble ainsi avoir un fond légèrement différent que ceux généralement enregistrés par sa défunte mère. Elle avait pour habitude de rester assise, en disposant sur son bureau un ou plusieurs clichés, encadrés, des différents membres de la famille royale britannique, et en ce sens, son fils semble se distinguer.

Pour Noël, des coutumes bousculées

Toutefois, pas de réunion dans le salon tous ensemble devant la télé pour admirer le résultat de ces prises de vue. Contrairement à la reine Elizabeth II, Charles III ne souhaite pas que tous les membres de la famille aient l'obligation de scruter et de débriefer son discours juste après sa diffusion. Cette année, l'heure sera aux retrouvailles et à l'amour.

Les dernières semaines écoulées chez les Windsor ont été éprouvantes. Harry et Meghan Markle n'ont pas laissé de répit à Charles, Camilla, William, Kate et les autres. Dans leur documentaire diffusé sur Netflix, le couple Sussex ne cache rien de son passage difficile au sein de la monarchie avant le grand départ en Amérique, évoquant clairement le manque de réaction et de soutien de la famille envers lui. Pour Noël, Harry et Meghan resteront donc en Californie et ce n'est peut-être pas plus mal. L'histoire ne dit pas si le prince regardera quand même le premier discours de son père...