Charles III : Sa cousine bientôt mariée à une femme, grande première dans la famille royale

L'année 2022 a fini comme 2023 a commencé pour le clan royal : plutôt mal. Chahuté par la perte de sa mère Elizabeth II et les affronts du prince Harry, son fiston plus si adoré que ça, le roi Charles III craignait sans doute les prochains mois comme la peste. Mais un proche devrait enfin inverser la vapeur pour le plus grand bonheur du nouveau Souverain, dont le couronnement officiel aura lieu le 6 mai.

Ellen Lascelles, cousine de Charles, va épouser sa moitié. La jeune femme a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram comme l'a fait savoir le Daily Mail. Et on sait d'ores et déjà que ce mariage aura une saveur exceptionnelle puisqu'il s'agira du premier mariage lesbien au sein de la Firme. Vous avez bien lu. Ellen Lascelles s'apprête à dire 'oui' à sa compagne Channtel McPherson : "Le jour de l'an, Chan m'a demandé de l'épouser. [Elle] a transformé ce qui était une année 2022 incroyable en une année 2023 encore plus incroyable" a-t-elle écrit.

La date n'est pas encore connue mais si le roi Charles ne pouvait pas faire le déplacement, difficile de ne pas l'imaginer lui souhaiter le meilleur pour cette union avec sa douce et une longue vie sur la route de l'amour. S'il s'agira du premier mariage entre deux femmes, il ne s'agit pas du premier mariage homosexuel. En 2018, Ivar Mountbatten, cousin d'Elizabeth II, avait épousé son compagnon. Comme quoi, les Windsor ne sont pas aussi intolérants que certains le prétendent.