Charles III : Ses étonnantes demandes au personnel du Palais dévoilées, une femme de ménage démissionne

Son couronnement aura lieu en mai prochain mais le roi Charles a déjà commencé à tout réorganiser au palais de Buckingham. Désireux de moderniser la monarchie anglaise et de révolutionner la manière de gouverner le pays, le fils d'Elizabeth II et du prince Philip aurait déjà fait des demandes très particulières au personnel du palais comme le dévoile Mail Online. Ainsi, Charles III aurait notamment eu la bonté de dire aux serviteurs de ne plus de ne plus "disparaître à reculons" en leur présence. Un geste chevaleresque de sa part !

Réputé très strict et un brin tatillon, le roi a également des exigences très étranges notamment sur la manière de tenir sa chambre et de manière plus générale, ses appartements privés. Il réclame notamment que son pyjama soit repassé tous les matins mais exige aussi que ses lacets soient eux aussi repassés "à plat". Autre demande loufoque de la part du roi, le bouchon de sa baignoire doit être positionnée d'une certaine manière, très précise. Lassée des petites manies de Charles III, une femme de ménage aurait récemment démissionné selon Mail Online.

Camilla passe "un savon" à Buckingham Palace

De son côté, la reine consort Camilla Parker Bowles n'est pas en reste en ce qui concerne les "innovations" au sein du palais. Visiblement maniaque et accro à la propreté, elle aurait ainsi fait une fixette sur les savons de Buckingham qu'elle estime "pas assez chaleureux pour leurs convives". Ainsi, elle a demandé à faire remplacer tous les savons du palais pour de beaux savons traditionnels. De plus, elle a indiqué que Buckingham Palace ne devait plus fonctionner "comme ces genres de motel impersonnel que vous pouvez trouver sur une aire d'autoroute" et veille à "réorganiser les demeures royales pour les rendre plus chaleureuses".

Autre petite manie étrange de Charles III révélée par le prince Harry, faire le poirier en caleçon dans sa chambre afin de soulager ses vilains maux de dos. "Cet exercice de gymnastique, prescrit par son kiné, était le seul remède efficace contre le mal de dos et les douleurs à la nuque qui lui empoisonnaient l'existence, dus principalement à de vieilles blessures du temps où il jouait au polo. Il se livrait quotidiennement à cet exercice, en caleçon, s'appuyant contre un mur ou suspendu à une barre comme un acrobate aguerri." a ainsi confié le mari de Meghan Markle. Un exercice qui doit cependant être très drôle à regarder pour le personnel du palais...