Charles III, sa relation brisée avec Harry : coup dur à l'approche d'une date cruciale

Étant donné l'ampleur des révélations faites par le prince Harry dans ses mémoires baptisées Le Suppléant (Spare, en anglais, ndlr), impossible désormais d'envisager un quelconque réchauffement des relations entre le duc de Sussex et le reste de la famille royale britannique. Cet ultime coup de grâce, inscrit à tout jamais dans le contenu de plus 500 pages, semble avoir brisé les derniers minces espoirs de réconciliation que les fans de la royauté conservaient dans un coin de leurs têtes.

D'après des spécialistes aux médias dont le Daily Mail, la cassure serait telle que le prince Harry ne sera pas le bienvenue au couronnement de Charles. L'événement, fixé au samedi 6 mai prochain, officialisera aux yeux du monde le statut de nouveau roi d'Angleterre du fils aîné de la regrettée Elizabeth II. Mais cet événement, le petit dernier de Charles et Diana ne devrait pas y être.

S'il est fort probable que le roi Charles III n'envoie aucune invitation, il y a également de fortes chances que le prince Harry la décline dans le cas contraire : "La famille s'attend à ce que Meghan Markle et le prince Harry trouve une bonne excuse pour ne pas avoir à s'y rendre" a indiqué une source. Une absence qui arrangerait bien les membres du clan Windsor, inquiets de voir ses dires lors du couronnement couchés sur les pages d'un prochain livre du prince Harry.

Des craintes légitimes

La famille royale voit sa réputation s'effriter depuis les premières révélations. Ces dernières datent de l'interview avec Oprah Winfrey, au cours de laquelle Meghan affirmait que Kate Middleton l'avait fait pleurer et que la couleur de peau d'Archie était apparemment un sujet de préoccupation au sein du clan.

Cette fois-ci, tout le monde en prend pour son grade, le couple n'épargne personne. Le prince William et Kate, Camilla, femme "dangereuse", le roi Charles III et son manque de tendresse et d'empathie à la mort de Diana, l'accident fatal de la princesse ou encore les rendez-vous redoutés avec la reine Elizabeth, William et Charles à l'approche du Megxit. Normal que la famille royale craigne le pire en laissant la porte ouverte au prince et à son épouse. A moins que la guerre ne soit terminée d'ici là...