Charley (L'amour est dans le pré) prise à partie depuis sa rupture avec Valentin, elle brise enfin le silence

L'histoire d'amour entre Valentin Moricet et Charley de L'amour est dans le pré 2021 (M6) a pris fin à la fin de l'année. Une triste nouvelle annoncée par le producteur de fleurs comestibles de 28 ans qui vient de Bretagne. Si jusqu'ici, la jeune femme ne s'était pas exprimée, elle a brisé le silence, le 3 janvier 2022.

"Je vous remercie pour vos messages de fêtes mais je dois vous annoncer que la relation entre Charley et moi a pris fin (...). Je vous souhaite malgré tout de bonnes fêtes et plein de bonnes choses, aimez vous, appréciez-vous, profitez des bons moments, je vous embrasse", avait écrit Valentin Moricet. Et, quelques jours plus tard, il s'en est pris à son ex. "Boarf, elles savent pas ce qu'elles veulent, mais elles savent bicher pour retrouver quelqu'un assez vite, pas comme nous qui croyons en l'amour éternel", avait-il notamment écrit (avant de supprimer ses commentaires).

Depuis, Charley reçoit de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. On lui reproche notamment de ne pas avoir été sincère avec l'agriculteur, car elle n'a jamais souhaité déménager chez lui en un an (elle réside en Touraine). En story, elle a dévoilé l'un des messages qu'elle a reçu et n'a pas manqué d'y répondre. "Ce genre de commentaires, non mais sérieux. Vous voulez savoir ma réponse ? Elle servira de réponse à tous ceux qui seraient tentés de jouer les haters du dimanche. Ce que vous avez vu à la télé, c'est une partie. Le reste n'appartient qu'à nous. Vous ne saurez pas les raisons de notre rupture. Même en étant gentils, même en étant méchants. Faites vos suppositions si cela vous divertit", a-t-elle répliqué dans un premier temps.

Charley a ensuite mis en garde ses autres détracteurs qui seraient tentés "d'être aussi toxiques". "Vous n'aurez pas de message de ma part. Je bloque, point. Et en cinq minutes, plus personne ne se souviendra ni de votre message, ni de votre existence", a-t-elle conclu avant de bloquer l'internaute auquel elle avait répondu. Inutile de s'épuiser donc !