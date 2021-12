Charlie Puth fête ses 30 ans : photo en boxer, son paquet fait réagir !

Son combat contre le bodyshaming

Actuellement plus à l'aise avec son image et son corps, Charlie Puth a - par le passé - reçu de nombreuses critiques sur son physique. Des remarques qui l'avaient blessé et qui ont été déclenchées suite à la publication de photos prises de ce dernier par des paparazzis, en mars dernier. Une mésaventure qui a eu le don d'agacer le chanteur qui s'était alors permis de pousser un coup de gueule sur la Toile : "Salut, juste un tout petit rappel pour vous dire que ce n'est pas cool de bodyshamer quelqu'un. Je ne sais pas très bien quel est le but de tout ça. Genre mince, désolé de ne pas avoir d'abdos...", avait-il écrit, non sans revendications.