Charlie Sheen accusé de viol par Corey Feldman : "Des allégations ignobles"

En 2017, l'acteur Corey Feldman (Les Goonies) lâchait une bombe dans le National Enquirer en accusant son confrère Charlie Sheen (Mon oncle Charlie) d'avoir violé Corey Haim en 1986, lors du tournage du film Lucas. Mort depuis d'une pneumonie en 2010, l'acteur avait alors 13 ans. Cette affaire sordide refait surface avec la diffusion d'un documentaire.

Corey Feldman a réalisé un documentaire intitulé (My) Truth : The Rape of Two Coreys, diffusé le 9 mars 2020 à Los Angeles à la Director's Guild of America, et qui devait être aussi disponible en streaming, mais a été victime d'un piratage. Et, parmi les intervenants, on compte Susie Sprague (ex-femme de Corey Haim) et l'acteur Jamison Newlander. Tous deux maintiennent que le regretté comédien a bel et bien été violé par Charlie Sheen. "Il m'a dit : 'Charlie m'a penché entre deux camions et a mis de l'huile végétale Crisco sur mes fesses et m'a violé en pleine lumière. N'importe qui aurait pu passer, n'importe qui aurait pu le voir'", déclare de son côté Corey Feldman dans le documentaire.

Auprès du Huffington Post, Charlie Sheen a une nouvelle fois démenti, dénonçant des "accusations ignobles, tordues et infondées, qui sont fausses". L'acteur de 54 ans a également rappelé le témoignage de Judy Haim, la mère de Corey, qui avait précédemment indiqué ne jamais avoir eu vent de cette histoire. "Mon fils n'a jamais mentionné Charlie. Nous n'avons jamais parlé de Charlie, tout est inventé. Si mon fils était là pour entendre tout cela, il aurait envie de vomir", avait-elle déclaré.

Corey Feldman assure que Corey Haim et lui ont tous les deux été victimes d'actes pédophiles dans leur jeunesse. Il a ainsi balancé le nom de six présumés coupables, dont l'acteur Jon Grissom, le patron de club Alphy Hoffman ou encore l'ancien agent Marty Weiss...