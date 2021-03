Charline Vanhoenacker se déshabille en soutien à Corinne Masiero : "Moi, j'enlève le haut !"

Cette année, les César étaient très politique. Face à un gouvernement qui s'obstine à laisser les cinémas et autres lieux de culture fermés, de nombreux acteurs avaient demandé un geste. C'était notamment le cas de Corinne Masiero , apparue nue et ensanglantée avec les inscriptions suivantes : "Rend nous l'art, Jean" ou encore "No culture, no future". Une mise à nue largement critiquée par plusieurs personnalités politiques. De quoi titiller la créativité de Charline Vanhoenacker et Frédéric Fromet.

En reprenant l'air de Tout nu, tout bronzé, de Carlos, les deux humoristes chantent : "Tout nu à la télé, on a vu les nénés de Corinne Masiero. Tout nu à la télé, heureusement que ce n'était pas ceux de Roselyne Bachelot". Misant sur la présence du chef des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau, Charline Vanhoenacker ironise.

"J'ai toujours voulu voir les abdos de Bruno, allez Léa à poil, et ensuite Nico. Tout nu à la radio ! On s'en fout, on ne voit pas, moi, j'enlève le haut", chante-t-elle, avant de déboutonner son chemisier. À l'image de Corinne Masiero, la comique belge a elle aussi une inscription sur le corps : "I love Bruno".

Cette belle déclaration est allé droit au coeur de l'élu LR. "Je commence bien ma journée ! Apprendre que je suis le fantasme de Charline Vanhoenacker, croyez-moi, ça va étonner Gérard Larcher en rentrant au Sénat", plaisante Bruno Retailleau.

Pour rappel, plusieurs élus de droite avaient écrit au procureur de la République, dénonçant des faits "d'exhibition sexuelle" après le happening de Corinne Masiero aux César.