Charlize Theron : En petit peignoir et surexcitée, elle en montre trop

Xavier Dolan, Nicole Kidman, Aaron Paul et bien d'autres ont félicité Charlize pour sa nomination, mais aussi pour son hilarante vidéo. Il faut dire que l'actrice d'origine sud-africaine est tout simplement méconnaissable dans le film Bombshell (dont le titre français est Scandale), qui raconte le scandale sexuel qui a éclaboussé le boss de Fox News, Roger Ailes, en 2016. Plusieurs bandes-annonces sont d'ailleurs déjà disponibles et la comédienne apparaît sous les traits de Megyn Kelly, journaliste star de la chaîne d'info et cible de propos sexistes de Donald Trump.

Bombshell concourt notamment dans la catégorie Meilleure distribution et fera face à The Irishman (Netflix), Jojo Rabbit, Once Upon a Time in Hollywood et le chef-d'oeuvre Parasite, qui a déjà raflé la Palme d'or à Cannes. Charlize Theron est également nommée dans la catégorie "Meilleur premier rôle féminin", toujours pour Bombshell.