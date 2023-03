Charlotte Casiraghi ose les talons flashy, Penélope Cruz dévoile ses incroyables jambes dans une jupe à plumes

La Fashion Week de Paris se clôture en beauté, le mardi 7 mars 2023. Voilà une semaine que les plus belles maisons de couture du monde entier présentent leurs nouvelles collections inédites femme, prêt-à-porter automne-hiver 2023-2024. C'est désormais au tour de Chanel de créer l'évènement, en France... comme à chacun de ses défilés. Bien entendu, tous les férus de mode auraient aimé avoir la chance de pouvoir assister à ce spectacle pointu, mais seuls ceux présents sur la gueslist établie à l'avance ont pu aller applaudir ce show d'exception.

Un défilé Chanel réunit, systématiquement, un nombre impressionnant d'invités, venus de tous pays, de tous horizons professionnels. Du haut de ses étonnantes chaussures rouges vernies, la cavalière monégasque Charlotte Casiraghi a ainsi pu croiser la légende du septième art Penélope Cruz - vêtue d'un élégant tailleur deux pièces à plumes -, mais aussi Zoe Saldana, Elsa Zylberstein, la chanteuse Jennie du groupe de K-pop Blackpink, Lyna Khoudri, Rebecca Marder, Alma Jodorowsky, Nix, Mary Komasa, Jing Boran, Nico Parker, Gabriella Wilson aka H.E.R, Gwei Lun-mei, Disiz, Whitney Peak, Anamaria Vartolomei, Tommy Dorfman, Olivia Lonsdale, Iman Perez, fille de Vincent Perez et Karine Silla, ou encore Inès de la Fressange.

Une héroïne de Glee au défilé Chanel

Etait également présente une ancienne héroïne de la série Glee... sans doute l'une des seules et rares survivantes de la malédiction qui plane au-dessus de la tête de tout le cast du show signé Ryan Murphy : Dianna Agron. L'actrice de 36 ans se fait relativement discrète depuis qu'elle a quitté le rôle de Quinn Fabray, mais elle poursuit tout de même son petit bonhomme de chemin du côté de la planète Hollywood. Loin des affaires sordides qui gravitent autour de ses anciens camarades, Dianna Agron sera prochainement à l'affiche de deux films. As They Made Us, de Mayim Bialik et Acidman d'Alex Lehmann. Mais cette charge de travail ne l'empêcherait, pour rien au monde, de venir assister à un défilé Chanel. La preuve en images !