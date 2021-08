Charlotte de Turckheim reconvertie : avec son mari, elle tient une maison d'hôtes

A 66 ans, Charlotte de Turckheim occupe désormais une partie de son temps en gérant une maison d'hôtes. Si la star n'a pas tourné le dos au cinéma et aux planches, elle a toutefois une nouvelle occupation. Elle a évoqué ce beau projet de vie auprès de Gala.

La réalisatrice de Mince alors ! a reçu le magazine dans sa propriété d'Eygalières, une petite commune d'à peine 2000 habitants en Provence. Charlotte de Turckheim a investi les murs d'une maison dite Le Mas Notre Dame. Elle y reçoit son clan, enfants et petits-enfants, mais aussi et surtout des touristes de passage. "J'ai exaucé ce rêve avec cette maison d'hôtes et j'adore la convivialité qu'il existe dans ce lieu. Zaman [son mari Afghan et ex-réfugié politique avec qui elle est mariée depuis 2012, NDLR] fait des apéros où tout le monde se mélange et on apprend à se connaître. C'est fabuleux comme ambiance", a-t-elle raconté à Gala.

Sur le site du Mas, on peut d'ailleurs découvrir les quelques mots que Charlotte et son mari adressent aux futurs visiteurs : "Nous aimons particulièrement le massif des Alpilles, ainsi que notre village. Nous sommes impatients de partager avec vous notre passion pour ce petit coin de paradis."

Le Mas que Charlotte de Turckheim propose à la location contient quatre chambres et, en vrai mère poule, elle n'a pas manqué de faire un clin d'oeil à ses trois filles puisque ces dernières se nomment "chambre Julia, Clara, Johanna" ainsi que "Jeanne", celle-ci en hommage à la fille de son mari Zaman. Le couple propose aussi en parallèle "cinq gîtes de prestige en Provence pour un séjour de détente dans un cadre de luxe authentique au coeur de la nature." Les vacanciers pourront profiter d'une belle piscine, d'une piste de pétanque et d'un grand parc bordé par des oliviers pour s'allonger au soleil ou même se faire masser. Côté restauration, Zaman propose le samedi soir un dîner afghan à 80 euros tout compris.