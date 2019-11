Charlotte Gainsbourg "angoissée" par son poids : "J'ai une nature boulimique"

Vendredi 15 novembre 2019,Charlotte Gainsbourg s'est confiée avec honnêteté sur un soucis qu'elle n'évoque que rarement : son rapport singulier avec son corps. Dans les pages du journal L'Équipe, l'actrice actuellement à l'affiche de Mon chien stupide explique comment la pratique de différents sports l'a aidée à se sentir plus à l'aise avec son corps.

Charlotte Gainsbourg évoque également pour la première fois souffrir en quelque sorte d'un trouble alimentaire. Une exigence de la minceur qui a engendré une certaine rigueur chez l'actrice de 48 ans. "Pour que je prenne du poids pour un rôle, il faut qu'il en vaille le coup car ça m'angoisse terriblement", explique la fille de Jane Birkin à L'Équipe, précisant être "complètement tordue" sur le sujet du physique.

"Je fais très attention à mon alimentation. Je suis de nature maigre, mais je suis complètement tordue avec cette idée-là. J'ai banni plusieurs aliments, j'ai une nature boulimique. Je ne gère pas encore parfaitement ce problème et j'ai besoin de beaucoup de contrôle de moi-même", poursuit Charlotte Gainsbourg. "J'admire les personnes naturellement saines. Moi, je ne suis que dans l'excès. Pas malsain, mais destructeur", concède la compagne d'Yvan Attal.

Ce n'est pas la première fois que Charlotte Gainsbourg évoque son rapport à la beauté. Avec des parents comme Serge Gainsbourg et Jane Birkin (et une soeur comme Lou Doillon), l'actrice expliquait à The Cut qu'elle avait parfois "l'impression d'être le vilain petit canard" étant plus jeune. "Je viens d'une famille où tout le monde était beau. Ma grand-mère était incroyablement belle. Ma mère n'était pas à l'aise avec elle-même, et elle était magnifique. Ma belle-mère était une beauté. Ma soeur Lou était incroyable (...) J'ai compris que mes qualités ne résidaient pas dans mon apparence", confiait-elle en 2017.

Retrouvez l'interview de Charlotte Gainsbourg en intégralité dans le numéro de L'Equipe du vendredi 15 novembre 2019.