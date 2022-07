Charlotte Gainsbourg fière : ce rare cliché de son fils Ben, torse nu et complice avec son père, le clan réuni !

Charlotte Gainsbourg a 51 ans. Et pour passer ce cap, la fille de Jane Birkin et Serge Gainsbourg a décidé d'emmener sa tribu avec elle en Israël. S'il est rare de la voir aux côtés d'Yvan Attal, cette fois-ci son compagnon est bel et bien présent à ses côtés. La famille est au complet puisque leurs trois enfants Ben (25 ans), Alice (19 ans), et Jo, la petite dernière, sont tous présents. Et Charlotte Gainsbourg, épanouie, est décidée à immortaliser chaque instant passé à leurs côtés. Après Jérusalem et Tel Aviv, le clan s'est offert une pause dans le désert du Néguev, un lieu magique dans lequel ils ont pris de superbes clichés.

Notamment un, plutôt rare, sur lequel on voit Ben Attal, torse nu, prendre la pose auprès de son célèbre père. Absent des réseaux sociaux et discret, le réalisateur Yvan Attal n'apparaît que très peu sur les photos partagées par ses deux aînés. Présent pour les 11 ans de sa petite Jo, son portrait craché, il a fait exception cette fois-ci en posant près de son fils. Une complicité père-fils superbe immortalisée par Charlotte Gainsbourg, fière. C'est aussi l'occasion de voir la petite Jo Attal, qui a bien grandi et qui affiche déjà un look très affirmé.

Charlotte Gainsbourg épanouie par cette réunion de famille

Mais aussi Alice Attal. Partie s'installer à New York pour ses études, elle n'hésite pas à parcourir le monde pour rejoindre les siens. Après des vacances entre filles avec Charlotte Gainsbourg et Jo aux Émirats, il y a peu, elle est naturellement rentrée à Paris, pour célébrer l'anniversaire de sa petite soeur. Et s'est envolée auprès de son clan en Israël. Sur ces superbes clichés en noir et blanc, on peut voir à quel point la famille est soudée et semble passer un moment unique de retrouvailles.

Charlotte Gainsbourg a elle aussi eu le droit à une belle photo d'elle dans le désert du Néguev. On peut voir que l'actrice y dévoile ses jambes fines et sa silhouette impeccable comme si le temps n'avait pas la moindre emprise sur elle. Ses enfants la rendent heureuse et si elle avait souffert du départ de ses aînés du nid familial, comme confié cette année, elle doit prendre beaucoup de plaisir à les avoir tous les trois auprès d'elle.