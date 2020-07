Charlotte (Koh-Lanta) : La grosse blessure qu'elle a cachée à la production

Participer à Koh-Lanta est le rêve d'une vie pour certains. Les principaux intéressés sont donc prêts à tout pour être candidats du jeu d'aventure de TF1. C'est notamment le cas de Charlotte, vue dans la dernière saison remportée par Naoil Tita.

L'ancien agent immobilier qui a lancé sa marque de prêt-à-porter en septembre dernier souhaitait plus que tout être candidate. En 2015, elle avait donc envoyé sa candidature une première fois. Malheureusement, les castings tombaient pendant l'un de ses voyages à l'étranger. Charlotte ne s'y était donc pas rendue. Mais elle a retenté sa chance pour Koh-Lanta 2020 et, cette fois, elle a pu partir. Mais, pour réaliser son rêve, elle a caché un gros secret à la production.

Le 6 juillet, la jeune femme de 27 ans a organisé une session de questions/réponses sur Instagram. Et elle a dévoilé qu'une blessure aurait pu compromettre ses chances de participer au programme présenté par Denis Brogniart. "Je dois vous avouer quelque chose. Entre le moment où j'ai envoyé ma candidature et le moment où on m'a appelée pour faire le casting, je me suis cassé un métatarse à l'orteil. Le médecin spécialiste du pied à Paris m'a dit : 'Oubliez votre aventure, vous ne pourrez jamais partir dans ces conditions.' Il était impossible d'entendre ce qu'il me disait. J'ai donc été au casting (sans béquilles ni rien) en prenant sur moi. Au repos pendant les mois avant de partir à ne pas marcher. Le jour de l'épreuve physique où on est évalué pendant le casting, je pleurais de douleur à l'intérieur de moi, mais rien ne m'aurait arrêtée", a écrit la grande amie d'Inès Loucif.

Charlotte ne comptait donc clairement pas sur ses compétences physiques une fois aux Fidji. Elle a misé sur sa force mentale et sa sociabilité. Malheureusement, cela n'a pas suffi, car elle a été éliminée avant la finale. "Et maintenant, j'ai le pied gauche qui fait du 39 et le pied droit qui est resté au 38", a ajouté l'aventurière qui a par ailleurs eu recours à la chirurgie esthétique.