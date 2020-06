Charlotte (Koh-Lanta) créatrice de mode : ses tenues déjà vues à la télé

En participant à Koh-Lanta, l'île des héros (TF1), les candidats ont vu le nombre de leurs followers exploser sur les réseaux sociaux. Charlotte est aujourd'hui suivie par plus de 120 000 personnes sur Instagram. Une belle communauté avec laquelle elle partage ses coups de coeur, ses sorties, mais aussi la gestion de sa marque, Maison Chaya Paris.

Lors du tournage de son portrait pour le jeu d'aventure de la Une, Charlotte était présentée comme une jeune femme de 27 ans habitant en Seins-Saint-Denis et exerçant le métier d'agent immobilier. Depuis, la belle a effectué un virage à 180 degrés ! En effet, l'acolyte de la belle Inès a complètement changé de domaine en créant sa propre marque de prêt-à-porter pour femme.

Maison Chaya Paris a vu le jour en 2020, alors que la jeune femme revenait des îles Fidji où elle avait vécu une expérience incroyable aux côtés de Claude, Teheiura ou encore Alexandra. Manches bouffantes, motifs fleuris, du lilas... le moins que l'on puisse dire, c'est que les vêtements proposés sont pile dans la tendance."Façonner les courbes de la féminité pour mettre en avant la sensualité. L'allure est la vitrine de votre personnalité. Nous créons avec passion dans notre atelier parisien des ensembles de prêt-à-porter aux lignes féminines, originales ainsi que des pièces uniques avec des coupes sculpturales. En portant les ensembles de la Maison Chaya, vous allez acquérir de l'assurance et de l'audace. Il me tient à coeur que toutes les femmes se sentent belles et aient confiance en elles...", a écrit Charlotte sur son site.

Un joli coup de pub sur TF1

Sur la page Instagram de la marque, suivie par 6800 personnes à l'heure où nous écrivons cet article, il est indiqué que Maison Chaya Paris propose des articles fabriqués en France. La main-d'oeuvre et les matériaux étant plus coûteux dans l'Hexagone qu'en Asie ou ailleurs en Europe, les prix sont forcément en adéquation. Ainsi, un ensemble chemise et jupe vaut 175 euros, un top seul est vendu au prix de 95 euros, tandis qu'une jupe est proposée à 90 euros. La marque vend également ses bijoux aux tarifs très accessibles. En effet, il faut débourser entre 12 euros et 16 euros pour s'offrir un bracelet ou une chaîne de cheville.

Maison Chaya Paris a déjà habillé des célébrités. En février dernier, la comédienne Lauréna Thellier portait une tenue de la marque au prix de 175 euros à l'occasion de la 27e édition des Trophées du Film français au Palais Brongniart où elle a décroché le prix du meilleur duo télévisé avec Louis Peres. Enfin, lors de la finale de Koh-Lanta, remportée par Naoil, Jessica portait un top et une jupe créés par Charlotte et vendus 175 euros l'ensemble. Une belle publicité à l'antenne de TF1 !