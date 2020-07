Charlotte (Koh-lanta) et la chirurgie esthétique : elle révèle son opération

Charlotte, candidate de Koh-Lanta 2020, est passée par la case chirurgie esthétique. Un changement physique qu'elle n'a pas caché à ses fans, sur Instagram.

Il y a plusieurs jours, Charlotte était apparue en story sur le réseau social avec des fils de suture au niveau des paupières. De quoi susciter quelques interrogations. L'aventurière de 27 ans avait alors révélé qu'elle avait subi une opération esthétique. Et heureusement, la grande amie d'Inès Loucif est très contente du résultat. Le 6 juillet 2020, elle s'est prêtée à une session de questions-réponses, sur Instagram. Et un internaute lui a demandé si elle était satisfaite de son opération. "Oui, très satisfaite. Le résultat escompté est instantané. La cicatrisation est longue, c'est un an", a alors répondu l'ancien agent immobilier qui a lancé sa marque de prêt-à-porter

Charlotte n'est pas la seule candidate à avoir fait un petit changement physique une fois son aventure terminée. À la suite de la diffusion de la finale de Koh-Lanta 2020 début juin, Alexandra a dévoilé qu' elle avait eu recours à la médecine esthétique afin d'atténuer ses rides. "Et voilà, l'aventure est terminée et le moins que l'on puisse dire, c'est que le corps est mis à rude épreuve. En tant que femme, maman, on peut être une aventurière et rester féminine ! Merci au @docteurmarival de m'avoir sublimée et permis de retrouver ma féminité. J'ai ainsi eu la chance, après cette aventure, de profiter de ses doigts de fée à Biarritz, et ce, tout en restant très naturelle", avait-elle ainsi écrit en légende d'une photo d'elle lors de la dernière émission.