Charlotte Le Bon nue dans un lac : l'actrice se dévoile et joue les nymphes

L'actrice n'est pas du genre pudique, ni même frileuse... Le 10 juillet 2020, Charlotte Le Bon s'est saisie de son compte Instagram pour dévoiler une surprenant cliché. Une photo qui n'a pas manqué de faire réagir les quelque 340 000 abonnés que la Canadienne compte sur le réseau social.

A l'image, la comédienne de 33 ans apparaît dans le plus simple appareil, nageant nue dans un lac, sous la pluie. Une photo réalisée par son ami Alexis Sevenier, amateur de photographie et agent artistique de son métier. Le jeune artiste a d'ailleurs immortalisé à de nombreuses reprises Charlotte Le Bon, partageant régulièrement ses portraits favoris sur son propre compte Instagram. Le thème des nymphes semble particulièrement inspirer l'actrice en ce début d'été puisque vendredi, elle a également relayé une peinture de William Bouguereau datant de 1873, et mettant en scène quatre nymphes s'en prenant à un satyre.