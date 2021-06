Charlotte Valandrey victime "d'enfoirés" : "Ils ont appelé les forces de l'ordre"

Entre les personnalités et les contrôleurs de la SNCF, ce n'est pas le grand amour en ce moment. Le 20 juin 2021, les internautes ont appris que la candidate d'Objectif Reste du monde (W9) Milla Jasmine avait été placée en garde à vue à la suite d'une altercation avec une agent. Une histoire sur laquelle la belle brune s'est exprimée lundi dernier. Et le 22 juin, c'était au tour de Charlotte Valandrey de partager sa mésaventure, sur son fil d'actualité Instagram.

A peine arrivée à Rennes, l'ancienne actrice de Demain nous appartient (TF1) s'est saisie de son compte Instagram afin d'exprimer sa colère en vidéo. Elle a qualifié les contrôleurs qu'elle avait croisés "d'enfoirés qui n'ont rien voulu comprendre, sans aucune empathie". Charlotte Valandrey a eu le malheur de faire une erreur concernant son billet de train. Elle en a pris un pour le 29 au lieu du 22 et, en s'en rendant compte, elle leur a fait savoir qu'elle allait faire le changement devant eux. "Mais ils n'en avaient rien à faire. Ils m'ont fait payer 50 balles. J'ai dû reprendre un billet de TGV à 100 balles. Comme si on avait 150 balles en ce moment à foutre là-dedans", s'est-elle indignée. La femme de 52 ans a ensuite demandé aux agents d'être plus empathiques et solidaires. "Vraiment, c'est dégueulasse", a-t-elle conclu.

En légende, Charlotte Valandrey n'a pas été plus tendre. "Je n'ai pas voulu donner ma carte d'identité. Ils sont allés appeler les forces de l'ordre. Je ne pouvais pas manquer mon train mais j'aurais dû les laisser faire. Quand un train a quatorze heures de retard, on doit fermer notre gueule .... La SNCF nous dit que leurs prix baissent. Mais j'ai payé 100 euros, parce que j'ai été obligée d'en reprendre un au dernier moment. Avec ce genre de contrôleurs, le monde ne va pas aller mieux!!!!! Heureusement qu'ils ne sont pas tous pareils. J'en ai rencontré des dizaines de très sympas", peut-on lire.