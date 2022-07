Chasseur décapité et vidé de son sang : sa veuve, trop chétive pour un tel crime ?

Le soir de Noël 1995, le corps sans tête de Christophe Doire, 28 ans, marié et père de famille, est retrouvé dans un fossé près de Busset. Une affaire restée non élucidée pendant vingt-sept ans jusqu'à ce rebondissement de taille : Maria, qui était son épouse à l'époque des faits, a été mise en examen pour meurtre et incarcérée le 30 juin 2022 après 48 heures de garde à vue. Paris Match s'est plongée dans cette affaire. Pour Olivier, le frère de la victime, c'est l'aboutissement d'années de lutte pour que le dossier ne reste pas non élucidé. "Mon frère n'était pas une personnalité, c'est un fils de rien. Comme nous sommes des petites gens, l'enquête a été menée avec de petits moyens et nous avons obtenu des petits résultats", a-t-il dit dans les colonnes du magazine.

Elle disait le détester et le couple faisait chambre à part

Le dossier réouvert met en lumière le couple Doire. Christophe et Maria se sont connus à l'âge de 14 ans et se sont mariés très jeunes, sous la pression familiale car Maria, 20 ans, était enceinte. Les tensions s'accumulent, Christophe boit beaucoup et passe son temps à la chasse. Dragueur lourd - les enquêteurs évoquent du harcèlement sexuel dans l'entreprise où il travaillait -, il a déjà battu sa femme. Elle avait initié une procédure de divorce en 1993 avant de se rétracter. En décembre 1995, Christophe Doire frappe de nouveau sa femme qui essaiera ensuite de masquer ses ecchymoses. Elle disait le détester et le couple faisait chambre à part. Mais aux enquêteurs après sa mort, Maria ne dira rien de leurs problèmes. Et puis il y a ce sèche-cheveux qu'elle avait fait malencontreusement tomber dans le bain qu'il prenait, le soir de sa disparition. Son mari n'aura que quelques brûlures par miracle. Ce soir-là, Christophe part ensuite chez son frère pour regarder un match, une soirée banale sauf qu'il n'en reviendra jamais.

D'autres mises en examen sont possibles

Maria, qui a mis 48 heures à prévenir les gendarmes de la disparition de son mari, a-t-elle pu tuer son mari ? De l'ADN, retrouvé sur les vêtements de la victime lors de l'exhumation de son corps le 15 avril dernier, et des "divergences" dans ses déclarations, apparues aux enquêteurs lors d'une analyse fine de plusieurs milliers de procès-verbaux de cet énorme dossier, ont entraîné son arrestation. Cependant, "vu la nature du crime et la fragilité physique de l'épouse, cela aurait nécessité la complicité d'une tierce personne", avait déclaré le directeur de l'enquête initial, il y a deux ans. En effet, sa tête a été découpée très proprement et le corps, transporté dans un fossé, vidé de tout son sang. A-t-elle eu un complice ? D'autres mises en examen sont possibles, selon les enquêteurs. Dominique Maillet, ancien ami de Christophe avec qui il a eu un différend de chasse, a été un temps soupçonné puis écarté. Les rumeurs lui ont longtemps collé toutefois à la peau et la mise en examen de Maria les a réveillées.

Innocente ou pas, elle est ma mère

Maria, installée avec son enfant dans la Haute-Loire, à Brioude, s'est remariée, a eu deux autres enfants, puis a divorcé. Son second mari refuse de s'exprimer. Son fils Anthony reproche à son oncle Olivier son acharnement qui a débouché sur l'incarcération de Maria. "Innocente ou pas, elle est ma mère", assène-t-il. Le frère de Christophe se dit de son côté catastrophé par son neveu qu'il a longtemps entraîné au football. Mais il n'en dira pas plus désormais : "Je dois être entendu comme témoin le 22 juillet, je réserve mes déclarations au juge."

La veuve de Christophe Doire, Maria, reste présumée innocente des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.

Retrouvez l'intégralité de l'article dans le magazine Paris Match du 7 juillet 2022