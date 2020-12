Cher victime d'une tentative de meurtre sordide : "Il m'a poussée dans une ruelle"

C'est une mésaventure qui aurait pu lui coûter très Cher. En 1982, les spectateurs découvraient en salles obscures le film Come Back To the Five and Dime, de Robert Altman, traduit en français par Reviens Jimmy Dean, reviens. Or, personne ne pouvait s'en douter, confortablement installé devant le grand écran : l'héroïne du long-métrage avait vécu un véritable enfer alors qu'elle donnait la réplique à Karen Black et Kathy Bates... puisqu'elle a été victime d'une agression terrible, un jour, juste avant qu'elle ne rejoigne les plateaux de tournage.

Il a commencé à me pousser dans la ruelle et m'a dit : "Si tu fais un bruit, je te tue"

Risquer sa vie pour le septième art ? "Un homme a essayé de me tuer, explique l'artiste de 74 ans dans un long entretien accordé au journal The Guardian. On me déposait toujours à l'entrée des artistes, à Broadway. Je pensais qu'il allait me serrer la main, mais il a attrapé mon bras et l'a mis derrière mon dos. Il a commencé à me pousser dans la ruelle et m'a dit : 'Si tu fais un bruit, je te tue'." Toujours bouleversée, des années plus tard, Cher s'en était sortie en un seul morceau, par chance, grâce à l'aide de deux inconnus. "Deux fans, qui sont plus tard devenus des amis, ont vu que quelque chose n'allait pas, se souvient la chanteuse. Ils ont commencé à crier et à courir vers moi, et il s'est enfui." Tout est bien qui finit bien... ou presque.

Je n'aime plus sortir

Saine et sauve, Cher n'a plus jamais été la même personne. En tout cas, elle ne s'est plus jamais sentie totalement en sécurité en évoluant à l'extérieur. Une situation qui n'a fait que s'aggraver avec l'évolution des nouvelles technologies. En 2020, la chanteuse est sans doute l'une des seules qui n'a pas souffert du confinement. "Je n'aime plus sortir maintenant parce que tout le monde a un appareil photo et que ce n'est pas sûr, regrette-la maman de Chaz Bono. Les gens se précipitent sur vous, et vous ne savez pas s'ils vont vous tuer ou vous prendre en photo. Dans les deux cas, je n'aime pas ça..."