Cher en couple avec un homme de 40 ans de moins qu'elle, elle défend leur grande différence d'âge

Décidément, la vie amoureuse de Cher est toujours aussi spectaculaire ! Mariée deux fois, dont l'une avec son ancien partenaire Sonny Bono, la chanteuse a vécu de très nombreuses histoires d'amour dont certaines très médiatiques avec Tom Cruise ou Val Kilmer. Mais ce samedi, l'artiste de 76 ans a confirmé être en couple avec un homme plutôt improbable... le producteur Alexander Edwards, qui n'a que 36 ans !

Quarante ans d'écart, donc, entre les deux, et un amoureux plus jeune que les fils de la chanteuse, Chaz et Elijah... mais une situation qui ne la dérange absolument pas : assumant son histoire d'amour, l'interprète de Believe a assuré sur Twitter qu'elle avait déjà présenté son petit ami à sa famille et que tout se passait parfaitement bien.

"Je ne nous défends pas. Les haters vont nous haïr, mais on s'en fiche, on est heureux et on ne dérange personne", a-t-elle ensuite assuré avec philosophie, avant d'ajouter que "l'amour n'a pas d'âge" et que le jeune homme la traitait "comme une reine". Une belle déclaration qui abonde donc dans le sens des rumeurs qui avaient circulé en voyant la septuagénaire main dans la main avec le producteur en sortant d'un restaurant.