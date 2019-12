Chiara Mastroianni et Simon Baker clôturent en beauté le Festival de Marrakech

Clap de fin pour le 18e Festival du film de Marrakech ! Le grand rassemblement cinématographique a fermé ses portes le samedi 7 décembre 2019. Pour cette dernière journée, une cérémonie de clôture a été organisée, l'occasion de remettre de nombreux prix. Les Français Chiara Mastroianni, Roschdy Zem, Raphael Personaz ou encore l'Australien Simon Baker, connu pour avoir longtemps Le Mentaliste étaient tous présents. Nawel Debbouze, la petite ravissante soeur de Jamel Debbouze était également des festivités.

Le palmarès

Le jury du 18e Festival du film de Marrakech a attribué l'Etoile d'or récompensant le meilleur film à Valley of Souls du Colombien Nicolas Rincon Gille. Les membres du jury, présidé par l'actrice britannique Tilda Swinton, ont eu à départager 14 films en compétition avant de décerner la récompense suprême à ce long métrage tourné sur les rives du Magdalena Medio, en Colombie. Il raconte l'histoire d'un père ayant perdu deux fils, tués par l'armée, qui se met à la recherche de leurs corps perdus dans un fleuve. Un film sur la peur et le deuil et un "plaidoyer pour la paix au sein d'une société que la guerre civile continue à déchirer". L'année dernière, la réalisatrice autrichienne Sudabeh Mortezai avait été couronnée pour Joy, un film retraçant l'histoire d'une jeune nigériane victime de trafic sexuel à Vienne.

Le prix d'interprétation masculine a, lui, été décerné à Toby Wallace pour la comédie dramatique australienne Babyteeth, et celui d'interprétation féminine à Nichola Burley et Roxane Scrimshaw (ex aequo) pour la comédie britannique Lynn + Lucy.

Le prix de la mise en scène a été attribué au Tunisien Ala Eddine Slim pour Tlamess, et le prix du jury à Mosaic Portrait du Chinois Zhai Yixiang et Last Visit du Saoudien Abdulmohsen Aldhabaan (ex aequo).

La veille (vendredi 6 décembre), l'acteur, réalisateur et producteur américain Robert Redford avait reçu un prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Il était l'invité vedette de cette 18e édition, un an après le duo légendaire Martin Scorsese et Robert De Niro.

La 18e édition du plus important festival de cinéma du Maroc a aussi été marquée par un hommage vibrant au cinéaste français Bertrand Tavernier, qui a reçu un prix d'honneur des mains d'Harvey Keitel, monument du cinéma américain. D'autres grands noms du cinéma comme Naomi Watts ou Marion Cotillard ont participé à l'événement.