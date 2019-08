Chloé Mons, Jeanfi Janssens et Xavier de Moulins réunis en salon littéraire

Tout doucement, le salon littéraire Les Ecrivains Chez Gonzague Saint Bris, organisé à Chanceaux-près-Loches (en Indre-et-Loire) prend ses marques. Pour cette 2e édition, les badauds et les stars avaient une fois encore répondu à l'appel, le 25 août.

Cet événement culturel, qui fait office de pré-rentrée littéraire, a succédé à La Forêt des Livres suite à la mort accidentelle de son fondateur Gonzague Saint Bris en 2017. Cette manifestation littéraire gratuite et ouverte à tous était devenue un rendez-vous incontournable des amateurs de lecture au cours des vingt dernières années. Cette année encore, Jean-Marie Rouart (de l'Académie français,) a assuré son rôle de parrain, entouré d'auteurs et célébrités issus d'autres univers, qui ont dédicacé aux visiteurs des ouvrages aussi divers que variés par les styles et thèmes abordés.

On a ainsi pu voir Chloé Mons, la veuve du chanteur Alain Bashung. La jeune femme venait parler de son livre intitulé Let Go, un ouvrage qui raconte la dernière semaine de l'artiste puis les jours qui ont suivi sa mort... On a aussi pu voir l'humoriste Jeanfi Janssens convié à dédicacer son livre Le carnet de vol de Jeanfi, l'animateur et journaliste Xavier de Moulins pour son ouvrage La vie sans toi, Bruno Salomone pour Les Misophones ou encore Charlélie Couture pour La mécanique du ciel, Martine Laroche-Joubert pour ses mémoires Une femme au front...

Cette 2e édition était placée sous le thème de la Renaissance puisque l'année 2019 commémore les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Un exposition intitulée Gonzague SAINT BRIS, the Renaissance's Man était proposée aux visiteurs.

Ce salon littéraire peut désormais compter sur Marie-Claude Mahiette, qui a pris le relais de l'organisation, en binôme avec le journaliste Christian Panvert.