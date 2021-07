Chloé Mortaud : Maxi décolleté et 100% naturelle, elle s'affiche divine et fait l'unanimité

D'ailleurs, en commentaires, ses plus de 56 000 followers semblent conquis. Ils sont nombreux à la complimenter et tomber sous son charme. Parmi eux, la belle Flora Coquerel. Elle aussi reine de beauté, élue Miss France 2014, ne peut résister au charme naturel de sa camarade et copine Chloé Mortaud. En effet, elle glisse deux émoji avec les yeux en coeur sous la photo.

Une chose est sûre, la belle brune est plus épanouie que jamais. Elle vient d'épouser Dean, son amoureux, et passe de bons moments avec son fils Matis, 8 ans et né de ses amours avec son ex-compagnon le pilote automobile Romain Thievin. Le couple s'est séparé en 2018, un an après que Chloé Mortaud a vécu une fausse couche. Et peu après, la belle a retrouvé l'amour dans les bras de son époux actuel.